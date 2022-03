THL: Uusia koronavirustartuntoja on tänään raportoitu noin 8900

Suomessa on tänään raportoitu noin 8 900 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viimeisten 14 päivän aikana on raportoitu runsaat 58 000 tartuntaa, mikä on noin 29 500 tartuntaa vähemmän kuin sitä edeltäneiden 14 päivän aikana.

Raportoitujen koronatartuntojen määrä ei kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei testata.

Sairaalahoidossa on nyt 851 potilasta, joilla on todettu koronatartunta. Heistä 30 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien koronaa sairastavien määrä on noussut maanantaina kerrotusta 20 potilaalla. Tehohoidossa olevien määrä on laskenut viidellä.

Koronapositiivisten sairaalapotilaiden joukossa on myös ihmisiä, joilla koronavirus on todettu sivulöydöksenä ja joiden hoitoon tulon ensisijainen syy on jokin muu.

Uusia koronaan liittyviä kuolemia raportoitiin Suomessa nyt kaksi. Koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu kahdessa viikossa noin 220, liki sama määrä kuin sitä edeltäneiden kahden viikon aikana. Kaikkiaan pandemian aikana on Suomessa raportoitu lähes 2 600 koronaan liittyvää kuolemaa.

Uutista täydennetty kauttaaltaan.