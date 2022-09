THL: Yli 65-vuotiaille ja riskiryhmäläisille koronan tehosterokotus jälleen syksyllä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee tänä syksynä uutta koronarokotusta kaikille 65 vuotta täyttäneille sekä riskiryhmiin kuuluville. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Erona aiempaan THL:n suositukseen on, ettei enää ole väliä, kuinka monta rokotetta on aiemmin saanut tai kuinka monta kertaa on mahdollisesti sairastanut koronan.

Tehosterokotteen voi ottaa syksyllä, kun edellisestä rokotuksesta tai taudin mahdollisesta sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Rokotteen ottamista ei suositella heti syyskuussa, vaan myöhemmin syksyllä samalla käynnillä influenssarokotteen kanssa.

- Kyse on kohdistetusta tehosterokottamisesta, joka ylläpitää suojaa vakavaa tautia ja kuolemia vastaan sekä mahdollisesti laajentaa suojan immunologista pohjaa, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo tiedotteessa.

THL:n mukaan riskiryhmillä hitaasti heikkenevää suojaa vakavaa tautimuotoa vastaan on syytä tehostaa.

- Vanhimmat ja haavoittuvimmat ikäryhmät ovat saaneet viimeisimmän tehosteannoksensa keväällä, jolloin heidän edellisestä rokoteannoksestaan tulee syksyllä kuluneeksi 5-7 kuukautta, tiedotteessa sanotaan.

THL:n suositus perustuu Kansallisen rokotusasiatuntijaryhmän (KRAR) ja THL:n yhteiseen arvioon.

THL toivoo, että mahdollisimman iso osa syksyn koronarokotuksista annettaisiin influenssarokotusten yhteydessä. Pitkäaikaissairauksista johtuvat riskiryhmät sekä rokotusten kohderyhmät ovat influenssassa ja koronassa lähes yhteneväiset.

THL:N AIEMMIN antamat suositukset koronarokotusten perussarjasta ja tehosteista ovat yhä voimassa. Perusterveille 18-59-vuotiaille tarjottava rokotussarja on kolme annosta sekä 60-64-vuotiaille neljä annosta.

THL:n mukaan alle 65-vuotiaille perusterveille aiemmin suositellut rokoteannokset antavat yhä erinomaisen suojan vakavaa koronatautia vastaan. Tässä väestönosassa on myös paljon koronainfektion synnyttämää suojaa.

- Tutkimustiedon mukaan perusterveillä työikäisillä aikuisilla vähintään kaksi rokoteannosta ja sairastettu tauti tai kolme rokoteannosta antavat suojan vakavaa tautia vastaan ainakin yhdeksäksi kuukaudeksi. Suoja pysyy tämän ajan lähes samalla tasolla kuin rokottamisen jälkeen. Yhdeksän kuukauden jälkeenkin suojaa on vielä merkittävästi, Nohynek kertoo tiedotteessa.

Tehosteannos voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti antaa myös muille yli 18-vuotiaille erityisistä syistä yksilöllisen harkinnan ja riskiarvion perusteella esimerkiksi työkomennuksen tai matkan kohdemaan vaatimusten vuoksi.

TEHOSTEANNOKSIIN VOIDAAN käyttää alkuperäisiä rokotteita tai varianttiräätälöityjä rokotteita sitten, kun niitä on saatavilla.

Euroopan lääkeviraston (EMA) päätöksiä varianttiräätälöityjen rokotteiden myyntiluvista odotetaan syyskuun alussa. THL tiedottaa myöhemmin, mitä rokotteita syksyn tehosteannoksissa käytetään ja milloin Suomeen saadaan uusia koronarokote-eriä.

THL:n mukaan vielä ei tiedetä, kuinka hyvin varianttirokotteet suojaavat koronatartuntaa vastaan. Niillä ei kuitenkaan odoteta olevan merkittävästi parempaa suojaa varianttivirusten aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan verrattuna alkuperäisiin rokotteisiin.

Tämän vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ei erikseen suositella tehosteannoksia. THL ja KRAR seuraavat varianttirokotteista kertyvää tutkimustietoa ja näyttöä sekä arvioivat myöhemmin, onko sote-ammattilaisten ja riskiryhmiin kuuluvien lähipiirin tehosterokottamiselle tarvetta.

THL päivittää puolestaan lasten ja nuorten rokotussuositukset, kun KRARin lasten alatyöryhmä saa oman pohjaesityksensä valmiiksi. EMA ei ole toistaiseksi hyväksynyt myyntilupaa koronarokotteiden käytölle alle 5-vuotiaille lapsille.