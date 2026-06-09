Ulkomaat
9.6.2026 10:47 ・ Päivitetty: 9.6.2026 10:47
”Tie rauhaan on selkeä” – näin ulkoministeri Valtonen vetosi YK:n turvallisuusneuvostossa Putiniin
Venäjän päätös käynnistää täysimittainen hyökkäyssota Ukrainassa oli yksi 2000-luvun suurimmista strategisista virheistä, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen (kok.). Hän puhui asiasta YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa New Yorkissa paikallista aikaa maanantaina.
Valtonen piti kokouksessa Pohjoismaiden puheenvuoron. Siinä hän kuvaili Venäjän sekä tehostaneen ilmaiskujaan Ukrainaan että koventaneen retoriikkaansa muun muassa diplomaatteja sekä Ukrainassa toimivien kansainvälisten järjestöjen henkilökuntaa kohtaan. Valtonen sanoi, että Pohjoismaat tuomitsevat tämän ankarasti.
- Venäjä ei sanele diplomaattista läsnäoloamme Ukrainassa, hän vakuutti.
Valtonen vetosi puheenvuorossaan myös Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.
- Presidentti Putin, tie rauhaan on selkeä. Lopeta tämä sota. Vedä Venäjän joukot pois Ukrainasta. Kunnioita Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta. Noudata kansainvälistä oikeutta, Valtonen sanoi.
Turvallisuusneuvosto käsitteli kokouksessa Venäjän hyökkäyssodan kiihtymistä. YK:n virkamiesten mukaan sota on saavuttanut tuhoisimman vaiheensa sitten sen alkamisen vuonna 2022.
Siviiliuhreja Harkovassa
Samaan aikaan Venäjä jatkoi iskuja Ukrainaan. Ukrainalaisviranomaiset kertoivat tiistain vastaisena yönä, että Venäjän iskuissa Harkovan alueelle on kuollut kolme ihmistä.
Venäjä iski Harkovan itäpuolelle, ja iskuissa haavoittui kymmenen ihmistä. Lisäksi iskut aiheuttivat alueen kuvernöörin mukaan tulipaloja ja vaurioittivat ainakin pariakymmentä autoa.
Venäjän tekemät siviiliuhreja vaatineet iskut ovat viime kuukausina kiihtyneet. Ukraina on vastannut iskemällä drooneilla syvemmälle Venäjän alueelle.
YK:n huhtikuussa julkaiseman arvion mukaan ainakin 15 850 siviiliä on kuollut Ukrainan alueilla sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa helmikuussa 2022. Venäjän hallitsemilla alueilla siviilejä on YK:n arvion mukaan kuollut yli 2 800.
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