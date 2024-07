“Tiesin heti, että jotain oli vialla” – Trumpiin kohdistunutta ampumista tutkitaan salamurhan yrityksenä

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin kampanjatilaisuudessa Pennsylvaniassa tapahtunutta ampumista tutkitaan Trumpiin kohdistuneena salamurhan yrityksenä, Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

FBI on tunnistanut epäillyn ampujan, joka oli 20-vuotias mies Pennsylvanian Bethel Parkista. FBI kertoi asiasta lausunnossa, josta raportoivat yhdysvaltalaiset televisiokanavat NBC ja CBS.

Washington Post -lehden mukaan osavaltion äänestäjärekisteristä selviää, että epäilty oli rekisteröity republikaanipuolueen kannattaja.

Yksi tilaisuuteen osallistunut ihminen sekä epäilty ampuja saivat surmansa. Trump puolestaan sanoo saaneensa ampumahaavan korvaansa.

Pennsylvanian osavaltion poliisin edustaja on kertonut, ettei ole syytä uskoa, että uhka jatkuisi.

Trump itse kommentoi tapausta sosiaalisessa mediassa.

- Minua ammuttiin luodilla, joka lävisti oikean korvani yläosan, Trump kirjoitti omalla sosiaalisen median alustallaan Truth Socialissa julkaistussa päivityksessä.

- Tiesin heti, että jotain oli vialla, kun kuulin surinaa, laukauksia, ja heti tunsin luodin repeytyvän ihon läpi. Tuli paljon verta, joten tajusin silloin mitä oli tapahtumassa, hän jatkoi.

TRUMP nähtiin laskeutumassa lentokoneesta ilman apuvälineitä vain muutamia tunteja ampumisen jälkeen.

Trumpin kampanjan apulaisviestintäjohtaja julkaisi koneesta laskeutuvasta Trumpista videon viestipalvelu X:ssä aikaisin sunnuntaiaamuna paikallista aikaa. New York Times -lehden mukaan Trump laskeutui New Jerseyyn ja viettää siellä yönsä.

Trump evakuoitiin kampanjatilaisuudesta sen jälkeen, kun paikalla kuultiin laukauksia. Videokuvissa näkyy, kuinka Trump hapuilee pamahdusten yhteydessä kädellä korvaansa ja laskeutuu puhujapöntön taakse.

Uutiskanava MSNBC:n viestipalvelu X:ssä julkaisemalla videolla puolestaan näkyy, kuinka Trump kävelee lavalta turvamiesten avustamana. Trumpin korva näytti olevan veressä, minkä lisäksi verta oli myös hänen kasvoillaan.

Lavalta poistuessaan entinen presidentti huusi yleisölle ja nosti nyrkkiään ilmaan.

- On uskomatonta, että tällainen teko voi tapahtua maassamme, Trump kirjoitti Truth Socialissa.

YHDYSVALTAIN salaisen palvelun mukaan yksi kampanjatilaisuuden osallistuja sai surmansa, minkä lisäksi kaksi on haavoittunut vakavasti. Kaikki kolme ovat viranomaisten mukaan miehiä.

Omassa päivityksessään Trump esitti osanottonsa kampanjatilaisuudessa kuolleen katsojan sekä vakavasti haavoittuneen katsojan omaisille. Salainen palvelu kertoi toisesta haavoittuneesta tiettävästi vasta Trumpin julkaisun jälkeen.

Yhdysvaltalaismedian mukaan salainen palvelu surmasi epäillyn ampujan.

Muun muassa uutiskanavat CNN ja ABC News kertovat, että epäillyllä ei ollut viranomaisten mukaan henkilöllisyystodistusta. Epäillyn ampujan henkilöllisyyttä oli pyritty varmistamaan muun muassa DNA:n avulla.

Viranomaisilla ei ole tässä vaiheessa tietoa mahdollisesta motiivista.

TAPAUSTA ABC Newsille kommentoineen lainvalvontaviranomaislähteen mukaan alustavat tiedot viittaavat siihen, että ampuja olisi toiminut yksin. Hänen mukaansa viranomaiset haluavat kuitenkin päästä täyteen varmuuteen siitä, ettei tällä henkilöllä ollut tukea ja ettei kukaan tiennyt, mitä oli tulossa.

Yhdysvaltain salaisen palvelun mukaan kampanjatilaisuudessa ammuttiin useita laukauksia lavaa kohti. Laukaukset olivat viraston mukaan tulleet korkealta sijainnilta ja lentäneet tapahtumapaikan ylitse.

Epäilty ampuja oli ABC:n mukaan ampunut kiväärillä rakennuksen katolta noin 180-280 metrin etäisyydeltä lavasta, jolla Trump puhui.

NBC News kertoo, että FBI:n edustajan Kevin Rojekin mukaan on yllättävää, että epäilty oli onnistunut pääsemään korkealle paikalle, josta ampua Trumpia kohti.

TRUMPIN edustaja Steven Cheung sanoi ampumisen jälkeen entisen presidentin olevan kunnossa. Entinen presidentti oli hänen mukaansa lääkintähenkilöstön tarkastettavana.

- Hän on kunnossa, ja hänet tarkastetaan paikallisessa hoitolaitoksessa. Lisää yksityiskohtia seuraa myöhemmin, Cheung sanoi lausunnossaan uutiskanava CNN:n mukaan.

Yhdysvaltain salainen palvelu kertoi niin ikään Trumpin olevan turvassa.

- Salainen palvelu on toteuttanut suojelutoimenpiteitä, ja entinen presidentti on turvassa. Tämä on nyt aktiivinen salaisen palvelun tutkimus. Lisätietoja julkaistaan, kun niitä on saatavilla, viestintäpäällikkö Anthony Guglielmi sanoi.

Trump oli noussut lauantaina Pennsylvaniassa lavalle viimeisessä kampanjatilaisuudessaan ennen maanantaina alkavaa republikaanien puoluekokousta, jossa on määrä vahvistaa hänen presidenttiehdokkuutensa. Trumpin kampanja on kertonut hänen osallistuvan kokoukseen ampumisesta huolimatta.