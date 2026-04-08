Talous

8.4.2026 08:25 ・ Päivitetty: 8.4.2026 08:25

Tiktok investoi Lahteen

AFP / LEHTIKUVA

Sosiaalisen median palvelu Tiktok kertoi keskiviikkona tekevänsä uuden miljardin euron investoinnin Suomeen. Investointi kohdistuu Lahteen suunniteltuun datakeskukseen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lahden kaupunki kertoi viime elokuussa DayOne-yhtiön rakentavan 1,2 miljardin euron arvoisen datakeskuksen Lahden Kiveriöön. Yhtiö on mukana myös Kouvolan datakeskushankkeessa, jonka pääkäyttäjäksi Tiktok on niin ikään tulossa.

Tiktok sanoo tiedotteessa molempien investointien olevan osa sen 12 miljardin euron arvoista Project Clover -aloitetta, jonka tavoitteena on alustan mukaan suojata eurooppalaisten käyttäjien dataa.

DayOnen mukaan Lahden datakeskus loisi noin sata työpaikkaa ja lisäksi keskuksen rakentaminen työllistäisi tiiviimmässä vaiheessa tuhat rakennusalan työntekijää.

Keskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2027.

