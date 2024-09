Tiktok vakuuttaa suojelevansa nuoria – tutkijan mukaan sovelluksen koko bisnesmalli on kyseenalainen

Valtavan suosittu sosiaalisen median videopalvelu Tiktok on viime aikoina ollut poliitikkojen ja viranomaisten hampaissa monissa maissa. Syitä ovat muun muassa lastensuojeluun, datankeräykseen ja Kiina-kytköksiin liittyvät huolet, joiden vuoksi Yhdysvalloissa palvelu saatetaan jopa kieltää kokonaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtavan julkisen paineen kohteena oleva somepalvelu yrittää kaikin voimin vakuuttaa kansainvälistä yleisöä siitä, että lastensuojelu on yhtiölle kaikki kaikessa.

- Tietenkin korkein prioriteettimme on auttaa ihmisiä ja erityisesti nuoria tuntemaan olonsa turvalliseksi. Jos ihmiset tuntevat olevansa turvassa, he haluavat käyttää sovellusta enemmän, joten tietysti Tiktokin henkilökuntaa motivoi halu suojella käyttäjiämme, kertoi suomalaistoimittajille Helsingissä tiistaina vieraillut Chloe Setter (kuvassa), joka johtaa Tiktokin lastensuojelua Euroopassa.

Tiktokiin kohdistuu parhaillaan Euroopan komission tutkinta, jossa selvitetään, onko palvelu rikkonut EU:n digipalvelusäädöstä. Tätä tutkintaa Tiktokin edustajat eivät suoraan kommentoineet Helsingissä, mutta korostivat, että nuoret tarvitsevat turvallisia tiloja verkossa.

- Meillä Tiktokilla on sanonta siitä, että turvallisuus ei koskaan tule valmiiksi. Kehitymme alituiseen. Tiedämme, että voimme aina tehdä enemmän, mutta uskomme silti, että turvaominaisuutemme ovat alan terävintä kärkeä, Setter sanoi tiedotustilaisuudessa.

“Ongelma ei ole vain Tiktokissa”

TIKTOKISTA ei välttämättä saa turvallista tekemälläkään, sillä sen ongelmat menevät syvälle. Näin arvioi Tiktokia tutkinut oikeuden ja digitalisaation dosentti, yliopistonlehtori Beata Mäihäniemi Lapin yliopistolta.

- Koko verkkoalustan bisnesmalli on kyseenalainen. Se perustuu datan keräämiseen, ja sen pitää haalia niin paljon dataa kuin mahdollista eri keinoilla. Tiktokissa koukuttavuus on yksi keino siihen, miten saadaan paljon dataa, Mäihäniemi kertoo STT:lle.

- Se palvelu on niin koukuttava, että jäät katsomaan samankaltaista sisältöä tai jopa rajumpaakin jossain vaiheessa.

Mäihäniemen mukaan Tiktok ei ole ainutlaatuinen tapaus, vaan datankeruun ja riippuvuuden rakenteelliset ongelmat koskevat enemmän tai vähemmän kaikkia nykyisiä sosiaalisen median alustoja.

- Mielestäni ongelma ei ole vain Tiktokissa. Ongelma on ylipäätään näissä alustoissa. Ne perustuvat siihen, että ne saavat dataa, myyvät sitä ja saavat mainoksia. Koska nämä ovat ilmaisia (käyttää), niiden pitää jollain tavalla toimia ja saada rahaa jostain. Ongelmana on mielestäni koko malli, Mäihäniemi sanoo.

Tiktok on pyrkinyt lievittämään datapelkoja siirtämällä eurooppalaiskäyttäjien dataa Euroopassa sijaitseville palvelimille. Tiktokin mukaan eurooppalaisten käyttäjien data aiotaan jatkossa säilyttää kokonaan eurooppalaisilla palvelimilla. Osana hanketta Irlantiin on avattu jo yksi datakeskus, ja toista odotetaan lähiaikoina. Lisäksi datakeskusta ollaan loppuvuodesta avaamassa myös Norjassa.

Datapelkojen taustalla kummittelee huoli siitä, että Tiktokin omistaa kiinalainen Bytedance. Aiemmin tänä vuonna Yhdysvalloissa hyväksyttiin laki Tiktokin täyskiellosta, jos Bytedance ei suostu myymään palvelua vuoden sisällä.

EUROOPAN unionin digipalvelusäädöksessä Tiktok lasketaan kaikkein suurimpien sosiaalisen median palvelujen luokkaan, jota säädellään kaikkein tiukimmin. Samaan kategoriaan kuuluvat useat Googlen palvelut, Facebook, Instagram ja kaikki muut alustat, joilla on yli 45 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää EU-alueella.

Tähän luokkaan kuuluville palveluille asetetaan useita velvoitteita, joihin kuuluvat muun muassa huolelliset riskiarviot käyttäjiin kohdistuvista vaaroista.

- En usko, että Tiktok itsekään voi aina hallita sitä, miten algoritmit toimivat. Tietysti he suunnittelevat niitä, mutta datan ja algoritmien perusteella sisältö elää itsestään. Sekin on sinänsä pelottavaa, eli kaikkea ei voi hallita. Tässä vaiheessa Euroopassa paras tapa puuttua on digipalvelusäädös, tutkija sanoo.

Digipalvelusäädöstä rikkoville verkkoalustoille voidaan määrätä sakko, joka enimmillään vastaa kuutta prosenttia globaalista kokonaisliikevaihdosta. Tiktokin kokoisten palveluiden kohdalla kyse ei ole pienistä summista.

Tutkija Mäihäniemen mukaan sosiaalisen median alustojen ja niiden käyttäjien välillä on vallinnut pitkään vallan epäsuhta, jossa palveluntarjoajilla on kaikki valta ja tieto eivätkä käyttäjät voi tehdä muuta kuin käyttää tai olla käyttämättä.

- Meillä ei ole mitään mahdollisuuksia vaikuttaa (palvelun) ehtoihin. Me vain otamme tai emme ota niitä vastaan eli käytämme palvelua tai emme. Siinä ei ole mitään välimaastoa. Vallan asymmetriaa on myös informaatioasymmetria, koska emme tiedä, miten ne oikeasti tarjoavat palvelua.

EU:n digipalvelusäädöksessä tätä vallan epätasapainoa on pyritty jossain määrin korjaamaan. Säädös muun muassa velvoittaa suuret alustat jakamaan enemmän dataa tutkijoille ja viranomaisille.

SOSIAALISEN median alusta vakuuttaa valvovansa tiukasti 13 vuoden ikärajaa. Tiktok kertoo poistaneensa tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maailmanlaajuisesti yhteensä yli 21 miljoonaa alaikäisten tiliä. Ikärajavalvonta alkaa jo ennen sovelluksen asentamista, sillä sitä ei esimerkiksi voi ladata puhelimeen sovelluskaupasta, jos käyttäjätilin ikä on liian matala. Ikää kysytään myös sovellusta asennettaessa, minkä jälkeen ikärajaa valvotaan myös monin muin tavoin, Setter kertoo Helsingissä.

Tiktokin vakuutteluista huolimatta monet alaikäiset lapset käyttävät Tiktokia arjessaan. Suomessa teleoperaattori DNA:n vuoden tämän vuoden koululaistutkimuksen mukaan 5-12-vuotiaiden lasten vanhemmista noin kolmannes kertoi lapsensa käyttävän Tiktokia päivittäin tai useita kertoja viikossa omalla puhelimellaan.

Osuus oli samaa luokkaa kuin vuotta aiemmin. Ikäryhmässä Tiktokin edelle nousevat vain videoalusta Youtube ja viestisovellus Whatsapp.

TIKTOKIN moderaatio perustuu lähtökohtaisesti automaatioon, jota tuetaan ihmismoderaattoreilla.

- Hyvä esimerkki on se, että tietokone on tosi hyvä havaitsemaan, onko videolla verta, mutta se ei välttämättä ymmärrä, onko veri esimerkiksi auto-onnettomuudesta, Halloweenin meikkitutoriaalista tai kauhuelokuvasta. Eli automatiikka voi liputtaa sisällön, jossa on verta, mutta ihmisen tarkastuksessa päätetään, rikkooko se sääntöjä, Setter kertoo.

Tiktokin mukaan sillä on Euroopassa noin 6 000 sisältömoderaattoria. Suomenkielisiä moderaattoreita on noin 34.

Bytedancen mainostajille julkaisemien tietojen mukaan alkuvuodesta 2024 Suomessa oli yli 1,6 miljoonaa aikuista Tiktokin käyttäjää. Datareportal-sivuston mukaan Bytedance sallii mainostajien kohdistaa tuotteitaan yli 13-vuotiaille alaikäisille, mutta alaikäisten käyttäjien määrää ei julkaista.

KOUKUTTAVUUS ja datan kerääminen eivät ole ainoita Tiktokin ongelmallisina pidettyjä piirteitä. Kritiikkiä on kohdistunut myös alustalla nähtyyn sisältöön. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International julkaisi viime vuoden lopulla raportin tutkimuksesta, jossa lapsikäyttäjiä matkineet tilit saatiin näyttämään sisältöä, jossa ihannoitiin itsemurhaa ja kannustettiin itsensä vahingoittamiseen.

- Tiktokin liiketoimintamalli on hyväksikäyttävä ja asettaa etusijalle käyttäjien koukuttamisen, jotta heistä voidaan kerätä yhä enemmän dataa, Amnesty sivalsi tiedotteessaan.

Tiktok on kyseenalaistanut Amnestyn raportin löydökset.

- Joskus tällaisissa tutkimusraporteissa käytetyt metodologiat eivät edusta sitä, miten oikea nuori ihminen Tiktokia käyttää, eli esimerkiksi hakemalla haetaan samaa synkkää ja epämiellyttävää sisältöä. Nuoret ihmiset eivät käytä Tiktokia tällaiseen, vaan ihmiset tavallisesti seuraavat monia eri aiheita. Kyseenalaistamme tämän kyseisen raportin löydökset, mutta yleisesti ottaen emme suvaitse Tiktokissa sisältöä, jossa kannustetaan tai kuvataan itsensä vahingoittamista, Setter kertoi Helsingissä.

Setter viittasi myös nuorisoitsemurhien vastaisen järjestön Molly Rose Foundationin viime kuussa julkaisemaan selvitykseen, jossa Tiktok erottui edukseen. Tutkimuksen mukaan suurista sosiaalisen median alustoista Tiktok ja Pinterest olivat ainoita, jotka poistivat yli 95 prosenttia kaikesta itsemurhaan ja itsensä vahingoittamiseen kannustavasta sisällöstä, kertoi Sky News.

- Jos joku yrittää etsiä tällaista sisältöä, se on esimerkki tapauksesta, jossa estämme hakutulokset ja ohjaamme käyttäjän auttavien resurssien äärelle. Työskentelemme yhteistyökumppanien kanssa kaikissa maissa tarjotaksemme auttavan puhelinnumeron. Otamme nämä asiat hyvin vakavasti, Setter sanoi.

Lassi Lapintie / STT