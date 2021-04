Tilanne Helsingissä elää – nyt mielenosoittajia myös Kauppatorilla, useita otettu kiinni

Helsingin poliisi kertoo Twitterissä, että se on käskenyt Kampin Narinkkatorille kokoontuneita ihmisiä hajaantumaan. Poliisi kertoo myös ottavansa kiinni henkilöitä niskoittelusta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Poliisi kertoi tänään aiemmin, että sille on tehty yksi ilmoitus kahden hengen mielenosoituksesta Pikkuparlamentin puistossa koronarajoituksia vastaan. Poliisi kertoi turvaavansa tämän mielenosoituksen.

Poliisin johtokeskuksesta todettiin STT:lle, että tälle päivälle kaavaillun Suurkulkueen poliisi aikoo hajottaa, jos kulkueessa yritetään muodostaa iso joukko monista pienistä mielenosoituksista.

Tuorein tieto, jonka Helsingin poliisi jakaa Twitterissä, on se, että ihmisiä on kertynyt myös Kauppatorille. Poliisi on tehnyt useita kiinniottoja ja kuljettanut henkilöitä pois paikalta.