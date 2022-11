Tilanne Ukrainassa: yli kymmenen miljoonaa ilman sähköä – presidentti kiitti Suomea ja Ruotsia apupaketeista

Yli kymmenen miljoonaa ukrainalaista on ilman sähköä, sanoo maan presidentti Volodymyr Zelenskyi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Teemme kaikkemme normalisoidaksemme toimitukset, Zelenskyi kertoo jokailtaisessa puheessaan torstaina.

Venäjä on tehnyt toistuvasti iskuja ohjuksilla ja miehittämättömillä ilma-aluksilla Ukrainan energiainfrastruktuuriin.

Sähköverkon kärsimät vahingot ovat olleet niin merkittäviä, että viranomaiset ovat tehneet Ukrainassa sähkökatkoja verkon tasaamiseksi. Presidentin mukaan maassa on suunniteltujen katkojen lisäksi jouduttu jälleen turvautumaan myös hätäkatkoihin.

Zelenskyin mukaan tilanne on pahin Kiovan, Odessan, Sumyn ja Vinnytsjan alueilla.

Venäjä jatkoi torstaina Ukrainan infrastruktuurin tuhoamista ampumalla eri puolille maata liki parikymmentä risteilyohjusta. Tuhoa yritettiin vielä täydentää ainakin neljällä miehittämättömällä lennokilla. Iskut vahingoittivat voimalaitoksia, siviiliasumuksia ja vedenjakelua.

Useissa ukrainalaiskaupungeissa uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat viimeisimpien iskujen tapahtuneen samoihin aikoihin talven ensimmäisten lumien laskeutumisen kanssa.

Viime perjantain jälkeen Venäjä on ampunut Ukrainaan liki 150 ohjusta ja iskenyt yli 26 kamikaze-lennokilla.

TORSTAISESSA puheessaan ukrainalaispresidentti myös kiitti Suomea ja Ruotsia tuoreista puolustusapupaketeista.

- Tämä on erittäin tärkeää, hän sanoi ja painotti valtioiden olevan tämänkaltaisilla päätöksillä mukana rakentamassa Ukrainan voittoa ja tulevaa rauhaa.

Suomen puolustusministeriö kertoi torstaina, että Suomi on päättänyt toimittaa Ukrainalle lisää puolustustarvikeapua. Presidentti hyväksyi hallituksen esityksestä apupaketin, joka on järjestyksessään kymmenes. Tuoreimman lähetyksen arvo on tiedotteen mukaan 55,6 miljoonaa euroa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi tiedotteessa, että apupaketti on laajuudeltaan toistaiseksi päätetyistä lähetyksistä suurin.

Kaikkiaan Suomi on lahjoittanut Ukrainalle puolustustarvikeapua noin 160,4 miljoonalla eurolla.