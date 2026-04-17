Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

17.4.2026 05:28 ・ Päivitetty: 17.4.2026 06:12

Tilastokeskus: Liki 400 konkurssia vireille maaliskuussa

iStock

Maaliskuussa pantiin vireille lähes 400 konkurssia, selviää Tilastokeskuksen raportista. Määrä kasvoi yli neljälläkymmenellä konkurssilla verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna.

Konkurssiin haettujen yritysten henkilötyövuosien määrä oli lähes 1 100, mikä on 135 vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.

Konkurssiin haetuista yrityksistä yli 70 oli rakennustoiminnasta, 50 kaupan alalta ja lähes 30 teollisuudesta.

Tämän vuoden helmikuussa pantiin vireille 379 konkurssia. Myös helmikuussa haettiin konkurssiin yli 70 rakennustoimintaa harjoittanutta yritystä.

Vuositasolla konkurssien määrä on lähtenyt tasaisesti kasvuun vuonna 2021.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU