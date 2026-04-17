Talous
17.4.2026 05:28 ・ Päivitetty: 17.4.2026 06:12
Tilastokeskus: Liki 400 konkurssia vireille maaliskuussa
Maaliskuussa pantiin vireille lähes 400 konkurssia, selviää Tilastokeskuksen raportista. Määrä kasvoi yli neljälläkymmenellä konkurssilla verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna.
Konkurssiin haettujen yritysten henkilötyövuosien määrä oli lähes 1 100, mikä on 135 vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.
Konkurssiin haetuista yrityksistä yli 70 oli rakennustoiminnasta, 50 kaupan alalta ja lähes 30 teollisuudesta.
Tämän vuoden helmikuussa pantiin vireille 379 konkurssia. Myös helmikuussa haettiin konkurssiin yli 70 rakennustoimintaa harjoittanutta yritystä.
Vuositasolla konkurssien määrä on lähtenyt tasaisesti kasvuun vuonna 2021.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.