Työmarkkinat

24.3.2026 07:17 ・ Päivitetty: 24.3.2026 07:17

Tilastokeskus: Työttömiä melkein 50 000 enemmän kuin vuotta aiemmin

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Sekä työttömien että työllisten määrä kasvoi helmikuussa verrattuna vuoden takaiseen, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työttömyysasteen trendiluku oli helmikuussa 10,5 prosenttia, kun se tammikuussa oli 10,3 prosenttia. Työttömiä oli 49 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä taas oli 24 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työllisyysasteen trendiluku oli helmikuussa 75,8 prosenttia, kun se tammikuussa oli 75,7 prosenttia.

Yhteensä työttömiä oli helmikuussa 312 000.

Samalla kun työttömien määrä helmikuussa kasvoi, avoimien työpaikkojen määrä väheni vuoden takaiseen verrattuna. Keha-keskuksen mukaan helmikuussa oi avoinna 98 900 työpaikkaa, mikä on 14 400 vähemmän kuin vuosi sitten.

Keha-keskus on lyhenne Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksesta.

KESKUSKAUPPAKAMARIN pääekonomisti Jukka Appelqvist huomauttaa, että vaikka työttömien määrä kasvoi, johtuu se työvoiman koon kasvusta.

- Työttömyystilanne jopa paheni edelleen helmikuussa. Myönteistä silti on, että työttömyyden nousu ei johdu työllisyyden laskusta, vaan työvoiman koon voimakkaasta kasvusta. Potentiaalia siis olisi, jos tuotannon nousu vihdoin vauhdittuisi, Appelqvist sanoo tiedotteessa.

Suomen Yrittäjien ekonomistin Roope Ohlsbomin mukaan ilmassa on optimismia, mutta muun muassa Iranin sota varjostaa tilannetta.

- Teollisuuden vienti vetää, ja matalana pysynyt inflaatio tukee kuluttajien ostovoimaa. Korttimaksudatassa on jo alkanut näkyä merkkejä kulutuksen piristymisestä. Optimismia varjostavat Iranin sota ja poikkeuksellinen geopoliittinen epävarmuus, Ohlsbom sanoo tiedotteessa.

