Timo Kivinen luovutti komentajan lipun – “Minä aina nuoremmille sanon, että te ymmärrätte sitten, kun…”

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen luovutti tänään Puolustusvoimain komentajan lipun tulevalle komentajalle kenraaliluutnantti Janne Jaakkolalle.

Varsinaisesti Jaakkolan kausi alkaa vasta huhtikuun alusta.

Kivinen vastasi median kysymyksiin lipun luovutuksen jälkeen. Yle striimasi lähetyksen.

Kivinen kertasi, kuinka kesällä 2019 hänen ottaessaan komentajan tehtävät vastaan, oli jo nähtävissä, miten maailman tilanne oli menossa entistä huonompaan suuntaan.

Kaikkea ei kuitenkaan voinut ennakoida. Kivisen kaudelle mahtui muun muassa koronapandemia, Afganistanin evakuointioperaatio ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Nyt reserviin siirtyvän Kivisen kaudella Suomi myös liittyi Natoon.

Kivinen totesi tänään, että sotilaana oleminen ei poistu kehosta tai ajatuksista. Reservistä hän ei kuitenkaan aio kommentoida Puolustusvoimien asioita millään tavalla.

– Se on sitten vastuussa olevien asia, hän paalutti medialle.

Reservissä Kivinen aikoo kompensoida läheisille sitä, miten he ovat tukeneet häntä uralla. Nikkarointi ja metsänhoitoakin on ohjelmassa.

KIVINEN totesi, että maailmassa on ollut käynnissä jo pitkän aikaa iso murros, jota Venäjän invaasio Ukrainaan kiihdyttää.

– Tässä on paljon epävarmuuksia, mihin tämä maailma menee.

Kivinen arvioi, että edessä voi olla ennakoimattomia tilanteita. Tämän vuoksi kannattaa keskittyä siihen, mihin voi vaikuttaa eli omaan toimintaan.

Kivinen ennakoi, että Ukrainan sota mennee vielä hankalampaan suuntaan ja kukaan ei varmuudella tiedä, milloin tulee käänne parempaan.

– Pitää varautua erilaisiin tilanteisiin ja sitä on tietysti viranomaisten toimesta koko ajan tehty. Puolustusvoimissa tietysti perustehtävä on sellainen, että sitä on tehty, mutta viimeisten kahden ja puolen vuoden aikana on tehty todella paljon sellaista, mitä ehkä sitten näin auvoisimpina vuosikymmeninä ei tehty, kun tilanne oli rauhallisempi.

Kiviseltä kysyttiin tarkennusta, millä tavalla tilanne voisi mennä vielä hankalammaksi.

– Kun murros tässä jatkuu ja sota ei ole päättymässä – näkymä on sen oloinen – niin tässä voi olla ennakoimattomia tilanteita ja epävarmuutta edelleenkin jatkossa. Jossain vaiheessa tuo korkean intensiteetin sodankäynti päättyy, mutta kukaan ei tiedä milloin ja mihin asetelmaan. Niin pitkään, kun se on käynnissä, itse koen sillä tavalla, että tässä mennään vähän niin kuin ylämäkeen vielä ennen kuin se kääntyy parempaan suuntaan.

PUOLUSTUSVOIMAIN perusrakenne on Kivisen mukaan kunnossa.

Hän ennakoi, että teknologian kehitysnopeus kasvaa koko ajan. Puolustusvoimissakin on katsottava, miten nopeasti kehittyvää teknologiaa on hyödynnettävä puolustusjärjestelmän kokonaisuudessa. Kivinen nosti esiin muun muassa erilaiset tekoälysovellukset.

Kivinen painotti myös, että fyysinen ja henkinen kunto on tärkeätä niin sotilaalle kuin jokaiselle yksilölle.

– Me koetamme Puolustusvoimissa istuttaa varusmiehille ja -naisille liikunnallisen elämäntavan, kun he sitten reserviin siirtyvät – ei pelkästään sen takia, että se on Puolustusvoimille tärkeätä, vaan se on myös yhteiskunnalle tärkeätä. Minä aina nuoremmille sanon, että te ymmärrätte sitten, kun tulette tähän ikään, mitä se tarkoittaa elämänlaadulle, jos te pidätte itsestänne huolta. Fyysinen ja henkinen kunto kulkevat käsi kädessä.

Timo Kivinen tunnetaan monipuolisena urheilijana ja liikkujana.