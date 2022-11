Toimititteko lennokkeja Venäjällä? – näin Iran vastaa nyt

Iran on ensimmäistä kertaa myöntänyt lähettäneensä lennokkeja Venäjälle, mutta väittää toimittaneensa niitä ainoastaan ennen Ukrainan sotaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iranin ulkoministeri Hossein Amir-Abdollahian kertoi Iranin toimittaneen Venäjälle suppean määrän lennokkeja kuukausia ennen Venäjän hyökkäämistä Ukrainaan.

Ballististen ohjusten toimituksia koskevat väitteet ulkoministeri tuomitsi täysin valheellisiksi. Asiasta uutisoi Iranin virallinen uutistoimisto Irna.

Ukrainan mukaan sodassa on käytetty siviilejä vastaan jo noin 400 iranilaista kamikaze-lennokkia ja Venäjä on tilannut niitä noin 2 000 lisää. Iran on toistuvasti kieltänyt syytökset.