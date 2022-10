Toimittaja Tommi Parkkoselle sakot – oikeus: loukkasi Junes Lokan kunniaa

Oulun käräjäoikeus on tuominnut toimittaja Tommi Parkkosen (kuvassa) sakkoihin entisen oululaisen kaupunginvaltuutetun Junes Lokan kunnian loukkaamisesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyse oli Parkkosen tviitistä huhtikuussa 2019, jossa hän kutsui Lokkaa muun muassa ihmiskunnan loppusijoitussaastaksi..

Käräjäoikeuden mukaan Parkkonen käytti tviitissään Lokasta halventavia ilmaisuja, jotka ylittivät selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Parkkonen tuomittiin 15 päiväsakkoon, joista kertyy hänen tuloillaan maksettavaa 900 euroa. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan Lokalle tuhat euroa korvauksia.

Parkkonen kiisti syyllistyneensä asiassa rikokseen. Käräjäoikeudelle hän kertoi, että kirjoitus oli primitiivireaktio toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon tuolloin saamaan käräjätuomioon Lokan kunnian loukkaamisesta. Tämän vuoden alussa korkein oikeus päätyi hylkäämään Vehkoon syytteen.

LISÄKSI Parkkonen sanoi, että hänen kielenkäyttönsä oli alatyylistä, mutta ei rikos, koska hänen mukaansa Lokka itse käytti samanlaista kieltä ilman tuomiota. Hän sanoi halunneensa testata, sietääkö Lokka samanlaista kielenkäyttöä.

Käräjäoikeus katsoi, että Parkkonen olisi voinut arvostella Vehkoon saamaa tuomiota myös ilman käyttämiään ilmaisuja. Oikeuden mukaan ilmaisuissa ei myöskään ollut kyse arvoasetelmista, joilla olisi luonnehdittu esimerkiksi Lokan poliittista ideologiaa.

- Vaikka Lokka on julkisuudessa esittänyt lukuisia vihamielisiä ja provosoivia kannanottoja ja siten asettanut itsensä kovallekin kritiikille ja edelleen hänen sietokynnyksensä tulee näissä olosuhteissa olla oikeuskäytännössä todetuin tavoin tavallista korkeampi, eivät nyt kyseessä olevat ilmaisut asiayhteydessään ole hyväksyttäviä. Siten käräjäoikeus toteaa Parkkosen syyllistyneen kunnianloukkaukseen syytteessä kuvatuin tavoin, tuomiossa sanotaan.

LOKKA ON ITSE tuomittu aiemmin muun muassa kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Osa tuomioista on lainvoimaisia, osasta on valitettu ylempään oikeusasteeseen.

Lokka oli vaatinut Parkkoselta 3 500 euron kärsimys- ja vahingonkorvauksia. Käräjäoikeus piti kohtuullisena korvauksena tuhatta euroa, joka alitti henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosittaman 1 500 euron rajan.

- Parkkosen käyttämät ilmaisut ovat olleet loukkaavia, mutta varsin lapsellisia. Kyse ei ole ollut valheellisen tiedon levittämisestä, mitä voidaan pitää jo lähtökohtaisesti vakavampana tekotapana kuin loukkaavien ilmaisujen tekemistä, oikeus perusteli ratkaisuaan.

- Ottaen vielä huomioon edellä lausutun siitä, että Lokka on omalla toiminnallaan asettanut itsensä alttiiksi kovallekin kritiikille ja provosoiville ilmauksille, pitää käräjäoikeus kohtuullisena korvauksena henkisestä kärsimyksestä mainitun korvausluokan alarajan alittaen 1 000:ta euroa.

PARKKONEN oli vedonnut käräjäoikeuteen, että hänet jätettäisiin tuomitsematta rangaistukseen, koska hän oli kertomansa mukaan tapahtuneen vuoksi jo menettänyt työpaikkansa Iltalehdessä. Oikeuden mukaan Parkkonen ei kuitenkaan esittänyt tästä todisteita, kuten kirjallista irtisanomis- tai työsopimuksen purkuilmoitusta.

- Niin ikään toimittajan työssä täytyy pystyä ottamaan ennakolta lukuun se, että kirjoituksistaan on vastuussa silloinkin, kun kyse ei ole työnantajalle tehdystä työstä, varsinkin jos omatoiminen julkaisu saa runsaasti näkyvyyttä. Siten käräjäoikeus on määrännyt Parkkoselle teosta sakkorangaistuksen.

Uutista päivitetty kauttaaltaan klo 14.03