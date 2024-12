Toimittajat ilman rajoja: Israelin armeija on surmannut yli 155 toimittajaa Gazassa ja Libanonissa – journalismi vaarassa kadota Gazasta

Järjestön mukaan Israelin armeija on lokakuusta 2023 lähtien surmannut yli 155 toimittajaa Gazassa ja Libanonissa. Heistä ainakin 40 on RSF:n keräämien todisteiden mukaan tapettu tarkoituksella heidän journalistisen työnsä vuoksi.

Tuoreeseen raporttiin on koottu tiedot vangituista, siepatuista, kadonneista ja surmansa saaneista toimittajista vuoden 2024 ensimmäisten 11 kuukauden ajalta. Kuluvan vuoden aikana on raportin mukaan kuollut yhteensä 54 toimittajaa työtehtävissä tai työhönsä liittyen, lähes kolmasosa heistä Gazassa.

GAZAN sodan alettua viime syksynä Israel on vanginnut eniten toimittajia kaikista maailman maista.

Maassa on tällä hetkellä vangittuna 41 toimittajaa, mikä on maailman maista kolmanneksi suurin määrä. Eniten journalisteja on vanginnut Kiina, jossa vangittuna on 124 toimittajaa, mukaan lukien 11 Hongkongissa.