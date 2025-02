”Toivon Trumpin väen voivan saada paikkansapitäviä faktoja” – Zelenskyin mukaan Trump elää disinformaation tilassa

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump elää disinformaation tilassa. Zelenskyi puhui asiasta tiedotustilaisuudessa keskiviikkona Kiovassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Valitettavasti presidentti Trump, jota kunnioitamme suuresti Yhdysvaltojen johtajana, – – elää disinformaation tilassa, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin mukaan kyse on Venäjän levittämästä disinformaatiosta. Aiemmin Trump muun muassa väitti Zelenskyin kannatuslukujen olevan 4 prosentissa, kun taas tuoreiden mielipidemittausten mukaan häneen luottaa miltei 60 prosenttia ukrainalaisista. Zelenskyin mukaan Ukrainalla on todisteita siitä, että väitettä 4 prosentin kannatuksesta levittää juuri Venäjä ja että tämä numero on esillä Yhdysvaltojen ja Venäjän neuvotteluissa, kertoo BBC.

Zelenskyi sanoi, että aloittamalla keskusteluja Venäjän kanssa Yhdysvallat on auttanut Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia pois oikeutetusta eristyksestä, johon hän joutui aloitettuaan täysimittaisen sodan Ukrainassa. Hän myös torjui Trumpin väitteen siitä, että ylivoimainen valtaosa Ukrainan saamasta tuesta tulisi Yhdysvalloista.

- Totuus on toisenlainen. Olen kuitenkin kiitollinen Yhdysvaltojen tuesta ja toivon Trumpin väen voivan saada paikkansapitäviä faktoja, hän sanoi Guardianin mukaan.

Zelenskyi sanoi haluavansa länsimailta turvatakuut Ukrainalle tänä vuonna, jotta sota saataisiin päättymään tämän vuoden aikana. Hän myös huomautti, että mielipidemittausten mukaan vain yksi prosentti ukrainalaisista olisi valmis tekemään kaikki Venäjän vaatimat myönnytykset.

- Luulette, että kaiken voi ratkaista sopimuksilla. Se on kuitenkin mahdotonta. Kukaan Ukrainassa ei luota Putiniin. Tarvitsemme selvät turvatakuut, hän sanoi.

ZELENSKYILTÄ kysyttiin näkemystä myös Yhdysvaltojen toivomaan sopimukseen Ukrainan mineraalivarojen hyödyntämisestä. Zelenskyi torjui viikonloppuna alustavan sopimuksen, jossa Yhdysvallat olisi saanut oikeudet suureen osaan Ukrainan arvomineraaleista, mutta ne olisivat olleet takaisinmaksua Yhdysvaltojen tähänastisesta tuesta. Sopimus ei myöskään sisältänyt turvatakuita Ukrainalle. Nyt Zelenskyi sanoi olevansa valmis pyrkimään vakavaan sopimukseen, mutta sen on sisällettävä turvallisuustakuut.

- Voimme kyllä tehdä sopimuksen ja jakaa mineraalivaramme, investoinneista riippuen, mutta tarvitsemme turvallisuustakuita. – – Minä suojelen Ukrainaa. En voi vain myydä sitä pois. En voi myydä valtiotamme, hän sanoi.

Täydennetty klo 14.16 turvatakuu-kommentein.