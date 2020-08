Tor-verkossa käydystä kaupasta syytteet 20 ihmiselle – dopingrikoksista syytettynä myös vanhempi rikoskonstaapeli

Syyttäjä nosti tiistaina syytteet yhteensä 20 ihmistä vastaan laajassa dopingrikoskokonaisuudessa. Yksi syytetyistä on työskennellyt Helsingin poliisissa vanhempana rikoskonstaapelina.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tulli ja keskusrikospoliisi (KRP) ovat aiemmin kertoneet, että vuosina 2017–2020 Suomeen tuotiin ja täällä myytiin sekä levitettiin suuri määrä kiellettyjä doping- ja lääkeaineita.

Suurin osa aineista hankittiin Baltiasta, Romaniasta ja Bulgariasta, ja niitä kaupattiin pääosin internetissä anonyymin Tor-verkon kauppapaikoilla. Tor-verkon lisäksi aineita myytiin myös katukaupassa ympäri Suomea.

Osa kaupoista paljastui, kun poliisi takavarikoi Tor-verkon tunnetuimpiin huumekauppapaikkoihin kuuluneen Silkkitien palvelimen viime vuoden keväällä. Esitutkinnan mukaan pelkästään Tor-verkossa tehtyjen kauppojen arvo oli noin 350 000 euroa.

Poliisia epäilty törkeistä dopingrikoksista

Dopingrikosten lisäksi syytteitä nousi salakuljetuksista, huumausainerikoksista, lääkerikoksista, törkeästä rahanpesusta, virkavelvollisuuden rikkomisesta, petoksesta ja rekisterimerkintärikoksesta. Lisäksi kaksi syytettyä sai syytteen tutkinnan yhteydessä paljastuneista ampuma-aserikoksista.

Syyttäjien mukaan osa syytetyistä on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Syyttäjät eivät halunneet avata STT:lle tarkemmin syytteiden sisältöä tai sitä, mistä ketäkin syytettyä syytetään. Syytteet tulevat julkiseksi vasta käräjäkäsittelyssä, joka alkaa kuun lopussa Lapin käräjäoikeudessa. Jutun laajuuden takia käsittelyn odotetaan kestävän noin neljä viikkoa.

Tutkinnanjohtaja, erikoissyyttäjä Jukka Haavisto on aiemmin kertonut, että Helsingin poliisissa työskennellyttä vanhempaa rikoskonstaapelia epäillään törkeistä dopingrikoksista. Haaviston mukaan poliisimiehen on epäilty ajautuneen dopingaineiden kauppaan oman käyttönsä seurauksena.

Poliisimies on ollut virasta pidätettynä joulukuusta lähtien.

STT–Maria Rosvall