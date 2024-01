Törhösen oikaisupyyntö tyssäsi – “ei oikeastaan mitään uutta tietoa”

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta hylkäsi elokuvaohjaaja Lauri Törhösen tekemän oikaisupyynnön. Törhönen vaati väitöskirjansa hylkäyspäätöksen perumista. Tiedekuntaneuvosto käsitteli Törhösen oikaisupyyntöä torstaina.

Törhösen suomalaisen elokuvaohjaajan työn prosesseja käsittelevä väitöskirja hylättiin Lapin yliopistossa joulukuussa. Tiedekuntaneuvosto linjasi tuolloin, ettei työ täyttänyt väitöskirjalle asetettuja kriteerejä. Lisäksi tiedekuntaneuvoston puheenjohtaja, dekaani Satu Miettinen sanoi tuolloin, ettei Törhönen ollut myöskään kyennyt puolustamaan työtään väitöstilaisuudessa.

Väitöskirjan hylkääminen tiedekuntaneuvostossa on poikkeuksellista.

NYT Miettinen kertoo STT:lle, ettei Törhösen oikaisupyynnössä ollut mitään uutta tietoa, joka olisi muuttanut joulukuussa tehdyn hylkäyspäätöksen.

- Törhönen ei oikaisuvaateessaan juurikaan käy lävitse sitä arvostelulausuntoa. Siinä on paljon monenmoista muuta, mutta ei oikeastaan mitään uutta tietoa. Tiedekuntaneuvostolle ei tässä tullut mitään sellaista, että arvio muuttuisi, Miettinen kertoo.

Oikaisupyynnössään Törhönen kirjoitti, että tiedekuntaneuvosto toimi hänen mielestään ristiriitaisesti, kun se väitöskirjan hylkäämällä kumosi aiemmin väitösprosessissa tekemiään päätöksiä. Törhönen kirjoitti muun muassa, että väitös jätettiin tarkastettavaksi ohjaajan ja tiedekuntaneuvoston hyväksynnän myötä.

- Tiedekuntaneuvoston väitöskirjaprosessitoiminta on varmaan suurelle yleisölle hankala hahmottaa, mutta se toimii näiden lausuntojen perusteella. Törhösen tapauksessa ohjaajat ovat ensin lausuneet, että työ on valmis esitarkastukseen, sitten esitarkastajat ovat esittäneet sitä sinne väitöstilaisuuteen. Siihen asti on ollut myönteisiä lausuntoja, mutta itse väitöstilaisuudesta on eriäviä lausuntoja, Miettinen kertoo.

VÄITÖSTILAISUUDEN valvoja eli kustos katsoi lausunnossaan, ettei Törhönen selvinnyt väitöstilaisuuden puolustamisesta. Vastaväittäjä puolestaan puolsi väitöksen hyväksymistä.

- Eli tiedekuntaneuvosto sai kaksi ristiriitaista lausuntoa. Sen takia tiedekuntaneuvosto lähti itse arvioimaan sitä väitöstä ja tuli siihen tulokseen, että se on hylätty.

Törhönen kirjoitti oikaisupyynnössään, että kaikki asian osapuolet joutuivat aggressiivisen mediapainostuksen kohteeksi. Miettinen ei näe asian julkisuuden vaikuttaneen tiedekuntaneuvoston päätöksiin.

- Tiedekuntaneuvosto on itsenäinen elin. Tiedekuntaneuvosto toimii lausuntojen perusteella, ei siihen vaikuta julkinen keskustelu eivätkä painostukset suuntaan tai toiseen. Päätös on tehty täysin itsenäisesti.

Miettinen uskoo, että tiedekuntaneuvoston osalta Törhösen väitöskirjaan liittyvät asiat ovat nyt loppuun käsiteltyjä ja mahdollinen jatkokäsittely käydään muutoksenhakulautakunnassa. Törhösellä on mahdollisuus hakea oikaisupäätökseen muutosta Lapin yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa.

Törhösen väitöskirjaprosessiin on liitetty myös epäily väitöskirjan esitarkastajien mahdollisesta esteellisyydestä. Törhönen esimerkiksi kertoo väitöskirjansa sivuilla itse, että toinen väitöskirjan esitarkastajista on ollut hänen aiemman tutkimustyönsä ohjaaja.

LAPIN yliopisto sai marraskuussa kaksi hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausilmoitusta Törhösen väitöskirjasta. Yliopiston mukaan ne koskivat Törhösen työn ohjaajien toimintaa ja epäilyä työn esitarkastajien esteellisyydestä.

Ilmoitusten pohjalta yliopistolla käynnistettiin esiselvitys, jonka valmistumisesta Lapin yliopisto tiedotti maanantaina. Yliopiston mukaan esiselvitys on toimitettu loukkauksesta epäillyille kommentoitavaksi, ja näillä on viikko aikaa kommentoida sitä.

Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi perehtyy esiselvitykseen ja HTK-loukkauksesta epäillyiltä mahdollisesti tuleviin kommentteihin. Rehtori tekee tammikuun loppuun mennessä päätöksen, aloitetaanko varsinainen tutkinta. Jos tutkinta käynnistetään, nimittää rehtori tutkintaryhmän. Tutkinnan lopputuloksena rehtori päättää, onko HTK-loukkaus tapahtunut.