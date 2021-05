Torsti suivaantui Vapaavuoren toiminnasta: ”Tämä on aivan käsittämätöntä”

SDP:n Helsingin valtuustoryhmä vaatii, että pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) on tuotava kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ylimääräinen rahoitus välittömästi päätöksentekoon. DEMOKRAATTI Demokraatti

Valtuustoryhmä huomautti eilen tiedotteessaan, että toimialalautakunta teki jo yli kuukausi sitten esityksen 17,5 miljoonan euron lisärahoituksesta muun muassa oppimisvajeen paikkaamiseksi perusopetuksessa ja toisella asteella.

Rahoitusta lisättiin myös varhaiskasvatukseen ja oppilashuoltoon. SDP:n valtuustoryhmä toteaa, että rahoitus vaatii vielä valtuuston siunauksen, mutta asiaa ei saada eteenpäin, ennen kuin pormestari tuo asian kaupunginhallitukseen.

Eilen oli valtuuston kokous. SDP:n Helsingin valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Pilvi Torsti kertoo Twitterissä kysyneensä pormestarilta, ”miksi on kestänyt yli 5 viikkoa tuoda koulujen lisärahoituspäätös päätettäväksi”.

– Pyysin vahvistusta, että asia tulee ensi maanantain kaupunginhallitukseen. Odotamme vastausta illan aikana. Blogissa puheeni, Torsti tviittaa.

– Tässä on kysymys koulujen ja koululaisten arjesta ja demokratiasta. Toivon pormestari Vapaavuoren vastausta tämän illan aikana. Sitä vastausta kaipaavat Helsingin koulut ja koululaiset, Torsti sanoi puheessaan.

– Nyt kokoomuksen apulaispormestari Pia Pakarinen kertoo, että hänestä esitykset pitäisi tuoda viipymättä päätöksentekoon. Eli toistamme kysymyksen pormestarille: onhan 5vkoa ja 1päivä sitten tehty linjaus koulujen lisärahoista kaupunginhallituksessa maanantaina? Torsti kirjoitti eilen illalla Twitterissä.

– Päätös on joka tapauksessa myöhässä kouluille, joten tämä on aivan käsittämätöntä, hän kirjoittaa.

Valtuusto päätti viime syksynä talousarvion hyväksyessään, että koronan vuoksi lautakunnilla on oikeus tehdä ylitysesityksiä valtuustolle.

– Etäopetus on aiheuttanut opintojen viivästymistä ja keskeytyksiä. Nyt kun on aika ryhtyä konkreettisiin toimiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi, ei rahoitusta kuulu. Valtuuston yli käveleminen on vallan väärinkäyttöä, totesi SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma ryhmän eilisessä tiedotteessa.

– Kouluissa ja oppilaitoksissa tehdään parhaillaan tulevan syksyn suunnitelmia ja palkataan henkilökuntaa. Kesä lähestyy, mutta oppilaitoksissa vallitsee epävarmuus, millä resursseilla syksyn toiminta järjestetään. Rahoituksesta on päätettävä välittömästi, sanoi puolestaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen Ville Jalovaara (sd.).

Nyt kokoomuksen apulaispormestari @Pia_Pakarinen kertoo, että hänestä esitykset pitäisi tuoda viipymättä päätöksentekoon. Eli toistamme kysymyksen pormestarille: onhan 5vkoa ja 1päivä sitten tehty linjaus koulujen lisärahoista kaupunginhallituksessa maanantaina? #helvaltuusto — Pilvi Torsti (@pilvitorsti) May 19, 2021