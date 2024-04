Tp-utva kokoontui – näin presidentti Stubb kommentoi Iranin iskun seurauksia

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta (tp-utva) kävivät aamulla keskustelun ylimääräisessä kokouksessa. Aiheena oli Iranin hyökkäys Israeliin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä sekä Lähi-idän alueen tilanne. Demokraatti Demokraatti

Kyseisessä iskussa Iran laukaisi Israelia kohti lukuisia ohjuksia ja lennokkeja, suurin osa Iranista käsin.

“Suomi tuomitsee voimakkaasti Iranin iskun ja painottaa de-eskalaation kriittistä merkitystä Lähi-idän kireässä tilanteessa. Suomi ja EU pyrkivät vaikuttamaan kaikkiin osapuoliin niin, että ne pidättäytyisivät alueellista turvallisuutta entisestään heikentävistä toimista. Suomi jatkaa aktiivista yhteydenpitoa alueen maihin”, valtioneuvoston tiedotteessa todetaan.

Stubb kertoi aamun mediatilaisuudessaan, että tp-utvassa saatiin ulkoministeriltä ja viranomaisilta tilannekatsaus siitä, mitä Iranin viikonlopun iskun aikana on tapahtunut ja mitkä mahdolliset jatkoaskeleet ovat.

– Viikonlopun aikana meillä oli läheinen yhteydenpito ulkopoliittisen johdon kanssa, itse asiassa jo ennen iskua, koska olimme saaneet vihiä siitä, että jotain on tapahtumassa. Vetosimme osapuoliin jo siinä vaiheessa de-eskalaation puolesta.

Kun Stubbilta tiedusteltiin, mistä vihiä oli saatu, hän sanoi, että kansainvälisessä yhteydessä ja varsinkin liittolaisten kesken on taipumus varoittaa erilaisista tilanteista. Silloin ei yleensä mennä yksityiskohtiin mutta vedotaan.

STUBBIN mukaan Suomi tuomitsee voimakkaasti Iranin iskut Israeliin ja peräänkuuluttaa de-eskalaatiota ja sitä, että osapuolet rauhoittavat tilanteen ja toimivat maltillisesti.

Presidentti totesi, ettäjuuri nyt tilanne näyttää rauhoittuneen, mutta hän arvioi myös Israelista julkilausuttujen kommenttien perusteella, että maa tekisi jonkinnäköisen vastaiskun jossain vaiheessa.

– Eskalaation vaara on todellinen, mutta hopeareunus on se, että Kiina, Yhdysvallat, Euroopan unioni ja alueelliset toimijat pyrkivät kaikin keinoin tämän välttämään.

Stubbin mukaan Israelissa ei näytä olevan yksimielisyyttä hallinnon sisällä siitä, millainen vastaisku olisi.

– Semminkin, kun olen ymmärtänyt, he tulevat rauhassa ja maltilla harkitsemaan, millä tavalla toimia. Me emme lähde spekuloimaan sillä, mikä se potentiaalinen vastaisku on.

Stubbilta kysyttiin, voiko ulkovallat vielä puhua Israelin ulos siitä, että vastaisku ei olisi sotilaallinen.

– Totta kai Yhdysvallat vetoaa ja näemme, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on käynyt keskustelua pääministeri (Benjamin) Netanjahun kanssa. Kyllä tässä on kaikki voimat liikkeellä sen puolesta, että Israel ei eskalaatiota tästä jatka. Paine on siihen suuntaan kova.

Stubb näkee, että tällä hetkellä Iranin iskulla ei ole suoranaista vaikutusta Gazan tilanteeseen.

– Tavoitteena pitää olla tulitauon aikaansaaminen ja panttivankien vapauttaminen. Kukaan ei halua tässä vaiheessa eskaloida tilannetta, eivät israelilaiset, eivät alueen toimijat eikä myöskään Iran. Se, mikä tekee tästä iskusta tietysti poikkeuksellisen, on se, että se on tapahtunut Iranin maaperältä, siis suuri osa siitä. Jos hopeareunusta taas haetaan, se kyettiin hyvinkin torjumaan israelilaisten ja Israelin liittolaisten puolelta.

– Nyt vain toivotaan sitten, että Israel myös näkee tilanteen sellaisena, että liian voimakas vastareaktio ei hyödytä ketään, Stubb totesi.

MARRASKUUSSA uutisoitiin, että Israel on allekirjoittanut sopimuksen David’s Sling (“Daavidin linko”) -ohjusjärjestelmän toimittamisesta Suomeen.

Stubbilta kysyttiin, miten Iranin ja Israelin konflikti vaikuttaa Suomen asekauppoihin Israelin kanssa.

– Varmasti tulevaisuudessa vaikuttaa muodossa tai toisessa, mutta tässä kyseessähän on pitkälti huoltotoimenpiteet ja jo ennalta tehdyt sopimukset, joissa me katsomme myös meidän omaa intressiä.

Se nähdään Stubbin mukaan, onko vaikutusta tulevaisuudessa.

– Mutta jälleen kerran, me menemme jokaisessa tilanteessa meidän turvallisuus ja meidän puolustus edellä.

Stubb ei halunnut lähettää terveisiä hallituksen juuri alkaneeseen kehysriiheen. Sen sijaan hän totesi lähettävänsä terveisiä perheille. Stubb puhui siitä, miten kaikkien ruutuihin tulee sotaisaa uutisointia maailmantilanteesta johtuen. Presidentti toivoi, että jos lapset kotona pelkäävät ja tekevät vanhemmille kysymyksiä, vaikeita asioita myös käsiteltäisiin.

– Omasta nuoruudestani en muista, että sota olisi tullut näin vahvasti ruutuihin. Samalla sen viestin pitää olla selkeä, meillä ei ole Suomessa minkäännäköistä hätää ja me suomalaiset teemme kaikkemme sen eteen, että tämäntyyppiset konfliktit ratkaistaan myös muualla maailmassa.