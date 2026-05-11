Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

11.5.2026 12:03 ・ Päivitetty: 11.5.2026 12:33

Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtionavustuksella – tästä on kyse

Arja Jokiaho

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtionavustuksella.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa sanomalehtien viisipäiväinen jakelu myös alueilla, jotka eivät ole kattavan varhaisjakelun piirissä. Avustukseen on käytettävissä enintään 15 miljoonaa euroa. Vuoden pituinen avustuskausi alkaa lokakuussa.

Traficom on kartoittanut postinumeroalueet, joilla ei ole kattavaa sanomalehtien varhaisjakelua viitenä arkipäivänä viikossa. Näille alueille valitaan jakeluyritys, joka sitoutuu jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet pienimmällä avustussummalla.

Avustus kattaa jakelusta aiheutuvat nettokustannukset eli sen osan kustannuksista, joita sanomalehtien kustantajilta perittävä jakeluhinta ei kata.

Tukea on tarjolla yli miljoona euroa muun muassa Etelä-Savoon, Kainuuseen, Pirkanmaalle sekä Satakuntaan. Lapissa avustusta jaetaan pääpiirteissään kuntarajojen mukaisesti.

Avustushaku on käynnissä 8. kesäkuuta asti.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Huotari

Politiikka
10.5.2026
Kansanedustajat, miten myytte sopeutustarpeet äänestäjille?
Lue lisää

Markus Leikola

Kolumnit
10.5.2026
Markus Leikola: Päättäjän kyky tuntea häpeää on demokratian turva
Lue lisää

Heikki Sihto

Ulkomaat
9.5.2026
Sotanostalgian sumentama kansa: Jonna Alava tutkii, miten venäläiset suhtautuvat Ukrainan sotaan ja Putiniin
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
9.5.2026
Kokoomusohjelma hersyttelee: valttikortit kaikille ja Suomi kukoistamaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU