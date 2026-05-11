11.5.2026 12:03 ・ Päivitetty: 11.5.2026 12:33
Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtionavustuksella – tästä on kyse
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtionavustuksella.
Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa sanomalehtien viisipäiväinen jakelu myös alueilla, jotka eivät ole kattavan varhaisjakelun piirissä. Avustukseen on käytettävissä enintään 15 miljoonaa euroa. Vuoden pituinen avustuskausi alkaa lokakuussa.
Traficom on kartoittanut postinumeroalueet, joilla ei ole kattavaa sanomalehtien varhaisjakelua viitenä arkipäivänä viikossa. Näille alueille valitaan jakeluyritys, joka sitoutuu jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet pienimmällä avustussummalla.
Avustus kattaa jakelusta aiheutuvat nettokustannukset eli sen osan kustannuksista, joita sanomalehtien kustantajilta perittävä jakeluhinta ei kata.
Tukea on tarjolla yli miljoona euroa muun muassa Etelä-Savoon, Kainuuseen, Pirkanmaalle sekä Satakuntaan. Lapissa avustusta jaetaan pääpiirteissään kuntarajojen mukaisesti.
Avustushaku on käynnissä 8. kesäkuuta asti.
