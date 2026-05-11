Trump: Iranin ja Yhdysvaltojen aselepo on täysin ”henkihieverissä”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi maanantaina, että hänen tavoitteenaan on edelleen ”täysi voitto” Iranista Lähi-idän sodassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän myös arvioi toimittajille Valkoisessa talossa illalla Suomen aikaa, että Iranin ja Yhdysvaltojen aselepo on jo nyt täysin ”henkihieverissä”.

Trumpin mukaan Iran uskoo, että hän kyllästyy ja väsyy sotaan tai että häntä painostetaan, mutta tämä ei presidentin mukaan pidä paikkaansa.

Hän sanoi Iranin johdon jakautuneen neuvotteluissa siten, että Iranin maltilliset tahot haluaisivat ”kuollakseen” tehdä sopimuksen sodan päättämiseksi, mutta ”hullut” aiheuttavat hankaluuksia.

IRAN LÄHETTI viikonloppuna Yhdysvalloille Pakistanin välityksellä ehdotuksensa Lähi-idän sodan lopettamisesta. Trump kuitenkin tyrmäsi sen ja sanoi, että ehdotusta on mahdotonta hyväksyä.

Sen sijaan hänen oma rauhansuunnitelmansa oli Trumpin mukaan paras.

- Minulla on suunnitelma. Tiedättehän, se on hyvin yksinkertainen suunnitelma (eli että) Iranilla ei voi olla ydinasetta, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

Iran puolusti maanantaina Yhdysvalloille Pakistanin välityksellä lähettämäänsä ehdotusta Lähi-idän sodan lopettamisesta. Iranin ulkoministeriön edustajan Esmail Baghaein mukaan ehdotus oli ”kohtuullinen ja hyväksyttävissä”.

IRANIN valtiollisen median mukaan Iran vaati Yhdysvaltoja muun muassa tunnustamaan maan suvereniteetin Hormuzinsalmen hallinnassa sekä vaati sotakorvauksia.

Lisäksi Iran vaati kaikkien sotatoimien lopettamista, myös Libanonissa.

Trumpin mukaan vastauksessa on kohtia, joita on täysin mahdotonta hyväksyä. Hän ei avannut ajatteluaan tämän tarkemmin tai kommentoinut erikseen Iranin vastauksen yksityiskohtia.

Yhdysvallat oli odottanut saavansa vastauksen viimeistään perjantaina. Tuolloin Iranin ulkoministeriö sanoi, että ehdotusta tutkitaan edelleen.

SUNNUNTAINA presidentti Trump sanoi Truth Socialissa, että Iran on vuosikymmeniä pelannut pelejä ja nauranut Yhdysvalloille.

- Iran on pelannut pelejä Yhdysvaltojen ja koko maailman kanssa 47 vuotta (viivytyksiä, viivytyksiä, viivytyksiä), Trump kirjoitti.

Trumpin mukaan naurun aika on nyt ohitse.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi aikaisemmin haastattelussa, ettei sota Irania vastaan ole ohi ennen kuin rikastettu uraani on viety pois maasta.

Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Pakistanin välittämät neuvottelut sodan päättämiseksi ovat olleet jumissa viime aikoina.

Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on voimassa aselepo, mutta maat ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta Hormuzinsalmella.