Trump: “Olen natsin vastakohta”

Yhdysvalloissa republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump puolustautui kriitikoiden syytöksiltä maanantaisessa kampanjapuheessaan Georgian vaa’ankieliosavaltiossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Uusin linjaus (demokraattien vastaehdokas) Kamalalta ja hänen kampanjaltaan on, että kaikki, jotka eivät äänestä häntä, ovat natseja, Trump väitti riehakkaassa vaalitapahtumassa Atlantassa.

- En ole natsi. Olen natsin vastakohta, Trump sanoi.

Kamala Harris kertoi viime viikolla uskovansa, että Trump on fasisti. Väitteiden lähtökohtana on Trumpin presidenttikautena Valkoisessa talossa kansliapäällikkönä toimineen John Kellyn New York Timesin haastattelu, jossa Kelly sanoi Trumpin sopivan fasistin määritelmään.

Hän kertoi Trumpin sanoneen Adolf Hitlerin tehneen myös hyviä asioita ja kertoi Trumpin todenneen haluavansa Yhdysvaltain armeijan sijaan “sellaisia kenraaleja, joita Hitlerillä oli”.

SUNNUNTAINA teema nousi jälleen esille, kun Trumpin kampanjatapahtumassa New Yorkissa esiintynyt koomikko kertoi vitsejä, jotka tuomittiin laajalti rasistisiksi. Hän muun muassa kutsui Yhdysvaltain territorio Puertoa Ricoa “kelluvaksi roskasaareksi”.

Entisen presidentin kampanja on sanonut, etteivät kommentit Puerto Ricosta edusta “presidentti Trumpin näkemyksiä”.

Puerto Ricon saaren asukkaat eivät saa äänestää Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, mutta ne puertoricolaiset, jotka ovat asuvat Yhdysvaltain alueella, saavat. Tämä tarkoittaa muun muassa 450 000 äänestäjää tärkeässä Pennsylvanian vaa’ankieliosavaltiossa.

Trump hyödynsi sunnuntain tapahtumia puhuakseen hänelle tutuista teemoista kuten paperittomista siirtolaisista. Hän puhui myös maan sisältä tulevista vihollisista ja kutsui Kamala Harrisia “vihaajaksi”.

Jännitteet vaalien ympärillä ovat nousseet, kun mielipidemittausten mukaan vaalista tulee erittäin tiukka ja Trumpin pelätään mahdollisen häviön koittaessa kieltävän vaalituloksen 2020 tapaan. Huolta ovat lisänneet raportit palamaan sytytetyistä vaaliuunista Washingtonin osavaltiossa Vancouverin kaupungissa sekä naapurikaupunki Portlandissa, joka sijaitsee Oregonin osavaltion puolella.

Yli 47 miljoonaa yhdysvaltalaista on jo antanut äänensä vaaleissa.