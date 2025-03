Trump pauhasi ennätyspitkän puheen kongressille – näin presidentti puhui Ukrainasta, Venäjästä ja Bidenista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti Suomen aikaa varhain keskiviikkona historian pisimmän Yhdysvaltain presidentin puheen kongressille. Puhe kesti yli puolitoista tuntia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseessä oli hänen presidenttikautensa ensimmäinen puhe kongressille.

Trump keskittyi puheessaan maan sisäpolitiikkaan sekä toimiin, joita hän on alkukautensa aikana tehnyt. Hänen mukaansa hänen hallintonsa on saavuttanut 43 päivässä enemmän kuin useimmat hallinnot ovat saavuttaneet neljässä tai kahdeksassa vuodessa. Trumpin mukaan hallinto on päässyt vasta alkuun.

Lisäksi hän nosti esiin kulttuuri- ja identiteettipolitiikkaansa sekä maailmaa kuohuttaneita ulkopoliittisia toimiaan. Trump lupaili uusia tuontitulleja, sanoi työskentelevänsä Ukrainan ”konfliktin” lopettamiseksi sekä uhkaili jälleen Panaman ja Grönlannin haltuun ottamisella.

Trump päätti puheensa julistuksenomaisesti ja sanoi, että Yhdysvaltain kultainen aikakausi on vasta alkanut.

Tyylilleen uskollisesti kaikille Trumpin väitteille ei löytynyt konkreettisia toimia tai totuuspohjaa. Lisäksi puheessa kuultiin paljon esimerkiksi muukalaisvihaa sekä sukupuolivähemmistöjä syrjivää retoriikkaa.

Avoimia haukkuja saivat myös demokraatit ja edeltävä presidentti Joe Biden. Useat demokraatit poistuivat salista kesken puheen sekä reagoivat Trumpin väitteisiin. Yksi demokraattien edustaja, Al Green, poistettiin salista puheen alussa, kun hän ei lopettanut Trumpille huutelua.

Republikaanit puolestaan kannustivat Trumpia kovaäänisesti koko puheen ajan.

TRUMPIN mukaan hän on kuuden viime viikon aikana pyrkinyt satojen presidentin toimien avulla palauttamaan maalaisjärjen, turvallisuuden, optimismin ja vaurauden kaikkialle Yhdysvaltoihin. Hänen mukaansa ihmiset äänestivät hänet tekemään tämän työn, ja hän aikoo sen tehdä.

Kulttuuri- ja identiteettipolitiikan saralla Trump muun muassa julisti, että hänen presidenttikautensa myötä sananvapaus on palannut Amerikkaan.

Hän listasi jo allekirjoittamiaan toimeenpanomääräyksiä, kuten englannin määräämisen maan viralliseksi kieleksi ja Meksikonlahden nimeämisen Amerikanlahdeksi. Lisäksi hän mainitsi, miten hän on laittanut monimuotoisuuden, tasa-arvon ja inkluusion edistämiseen (DEI) tähtäävät hankkeet jäihin. Hänen mukaansa ihmiset tulee palkata taitojen perusteella, ei sukupuolen tai rodun.

Trump lisäsi myös, että hän määräsi liittovaltion hallinnon linjaksi, että sukupuolia on kaksi. Lisäksi Trump nosti esiin allekirjoittamansa asetuksen, jonka perusteella transnaiset eivät voi osallistua naisten urheilulajeihin. Hän myös puhui ”transideologian” estämisestä kouluissa.

Rajaturvallisuus, joukkokarkotukset ja laittoman maahantulon estäminen tulivat toistuvasti esille. Trump mainitsi useaan otteeseen, että Yhdysvalloissa on vaarallisia ”laittomia muukalaisia”.

TRUMP väitti, että hänen hallintonsa peri edeltävän presidentin Bidenin hallinnolta ”talouskatastrofin ja inflaatiopainajaisen”.

Trump lupasi puheessaan, että hän taistelee presidenttinä joka päivä peruuttaakseen tämän vahingon ja tehdäkseen Yhdysvalloista jälleen edullisen. Konkreettisia toimia ei kuitenkaan kuultu.

Hän mainitsi esimerkiksi kananmunien rajusti nousseet hinnat ja kertoi, että hallinnossa tehdään töitä hintojen kuriin saamiseksi.

Trump nosti puheessaan esiin myös niin sanotun hallinnon tehokkuuden viraston Dogen ja miljardööri Elon Muskin, joka seurasi paikan päällä puhetta ja sai Trumpin kehottamana aplodit. Trumpin mukaan hänen hallintonsa poistaa Muskin johdolla rahoitukset niiltä liittovaltion projekteilta, joita Trump pitää huijauksina.

MYÖS tuontitulleista kuultiin uutisia. Trumpin mukaan hänen hallintonsa alla tuontitulleja pitää maksaa, jos tuotteita ei valmisteta Yhdysvalloissa.

Hänen mukaansa muun muassa EU, Kiina, Brasilia, Meksiko ja Kanada veloittavat Yhdysvalloilta suurempia tulleja kuin Yhdysvallat heiltä.

Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo 2. huhtikuuta alkaen asettaa maailman maille vastaavanlaisia tuontirajoituksia kuin he ovat asettaneet Yhdysvalloille. Nämä voivat olla tuontitulleja, mutta myös muita esteitä, joilla pyritään pitämään ulkomaiset toimijat pois Yhdysvaltain markkinoilta.

Trump on jo aiemmin asettanut tuontitulleja Kanadalle, Meksikolle ja Kiinalle.

PUHEENSA lopussa Trump kertoi, että Ukraina olisi valmis palaamaan neuvottelupöytään mahdollisimman pian. Hänen mukaansa hän sai Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiltä viestin asiasta juuri ennen puhettaan. Trumpin mukaan Ukraina on myös valmis allekirjoittamaan mineraalisopimuksen.

Tiistaina kerrottiin, että Yhdysvallat ja Ukraina olisivat valmistautuneet allekirjoittamaan sopimuksen tiistaina ja Trump ilmoittaisi siitä puheessaan. Odotettua ilmoitusta ei kuitenkaan tullut.

Trump sanoi myös, että hän on saanut Venäjältä vahvoja signaaleja, että maa on valmis rauhaan.

Hän ei kuvaillut puheessaan taisteluita Venäjän aloittamaksi hyökkäyssodaksi, vaan raa’aksi konfliktiksi.

- Työskentelen väsymättä lopettaakseni raa’an konfliktin Ukrainassa. Miljoonat ukrainalaiset ja venäläiset ovat tarpeettomasti kuolleet tai haavoittuneet tässä kamalassa ja brutaalissa konfliktissa, jolle ei ole loppua näkyvissä.

Trump väitti myös, että Eurooppa käyttää enemmän rahaa venäläiseen öljyyn ja kaasuun kuin mitä se on käyttänyt Ukrainan puolustamiseen.

Hänen mukaansa Yhdysvallat on lähettänyt satoja miljardeja dollareita Ukraina puolustuksen tueksi. Hän sanoi myös, että hänen edeltäjänsä presidentti Joe Biden valtuutti enemmän rahaa Ukrainan käymään taisteluun kuin Eurooppa on käyttänyt siihen.

Yhdysvaltalaismedia CNN:n faktantarkistuksen mukaan Trumpin väite 350 miljardin dollarin tuesta Ukrainalle ei pidä paikkaansa ja Eurooppa on tukenut Ukrainaa Yhdysvaltoja enemmän.

TRUMPIN imperialistiset puheet jatkuivat, kun hän toisti hallintonsa ottavan Panaman kanavan takaisin Yhdysvalloille. Yhdysvallat luovutti kanavan täyden hallinnan Panamalle vuonna 1999.

Trump sanoi, että Yhdysvallat rakensi Panaman kanavan. Hän mainitsi, että aiemmin tiistaina yhdysvaltalaisyhtiö ilmoitti ostavansa satamia kanavasta.

Trump on painostanut Panamaa kanavan vuoksi ja väläytellyt useaan otteeseen kanavan ottamista takaisin Yhdysvaltain hallintaan. Trump on katsonut, että Kiinalla on liikaa vaikutusvaltaa kanavan suhteen.

Tanskaan kuuluvalle Grönlannille Trump puhui suoraan, että hän tukee Grönlannin oikeutta päättää tulevaisuudestaan. Hän kuitenkin lisäsi, että Grönlanti on tervetullut osaksi Yhdysvaltoja.

Hänen mukaansa Yhdysvallat tarvitsee Grönlantia kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuden vuoksi.

Trumpin mukaan hänen hallintonsa tekee työtä saadakseen Grönlannin.

- Ja uskon, että saamme sen tavalla tai toisella, hän lisäsi.

Saara-Miira Kokkonen, Arttu Mäkelä/STT