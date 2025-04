Trump sai satasen täyteen Valkoisessa talossa

Yhdysvaltain 45. ja 47. presidentti Donald Trump on tänään istunut toista kauttaan Valkoisessa talossa sata päivää. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentin ensimmäistä sataa päivää pidetään Yhdysvaltain politiikassa symbolisesti merkittävänä ajanjaksona presidentin saavutuksia mitattaessa.

Ensimmäiset sata päivää ovat perinteisesti myös aikaa, jolloin presidentin poliittinen pääoma on suurimmillaan. Trump on alkukautenaan muun muassa allekirjoittanut valtavan määrän toimeenpanomääräyksiä ja muita presidentin päätöksiä, joista moni on johtanut oikeustaisteluihin erityisesti maahanmuuttoasioissa.

Trumpin aggressiivisella alkukaudella kovan linjan konservatiivit ovat saaneet monia tavoitteitaan läpi ja Yhdysvaltain liittovaltion rakenteita on myllätty huolellisesti. Samalla Trump on koetellut presidentin valtaoikeuksien sekä perustuslain rajoja.

Ulkopolitiikassa Trump on ravistellut muun muassa Ukrainan sotaa runnomalla läpi aselepoa maahan keinoja kaihtamatta. Trumpin on katsottu myötäilevän neuvotteluissa Venäjää ja painostavan hyökkäyssodalta puolustautuvaa Ukrainaa, jota Trump on useaan otteeseen valheellisesti syyttänyt sodasta.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi sunnuntaina, että presidentti Trump päättää tällä viikolla, jatkaako Yhdysvallat neuvotteluratkaisun edistämistä Ukrainassa vai kääntääkö se huomionsa muihin asioihin, kertoi New York Times.

Sadantena päivänään virassa Trumpin on määrä pitää puhe Michiganissa, kertoo Detroit Free Press. Tilaisuus alkaa Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä. Lisäksi Trumpin on määrä esiintyä ABC Newsin myöhemmin samana päivänä lähetettävässä haastattelussa.