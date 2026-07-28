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Ulkomaat

28.7.2026 19:20 ・ Päivitetty: 28.7.2026 19:20

Trump tapasi Netanjahun: tästä sovittiin

AFP PHOTO / GPO / HANDOUT

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu tapasivat tiistaina Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa eli Oval Officessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt ilmoitti tapaamisen päättyneen alkuillasta Suomen aikaa.

Netanjahun delegaatioon kuuluva lähde sanoi uutistoimisto AFP:lle, että kaksikko kävi kattavan keskustelun ajankohtaisista aiheista, mutta ennen kaikkea Iranista.

Lähteen mukaan Trump ja Netanjahu toistivat jälleen maidensa olevan sitoutuneita varmistamaan, että Iranilla koskaan ole ydinasetta. Trump ja Netanjahu ovat perustelleet helmikuun lopulla aloittamiaan iskuja sillä, ettei Iranin heidän mukaansa voida antaa saada ydinasetta.

Netanjahu kuvaili videolausunnossaan tapaamista erinomaiseksi.

- Se oli yksi parhaista keskusteluista, joita olen koskaan käynyt Yhdysvaltain presidentin, ystävämme Donald Trumpin kanssa, Netanjahu hehkutti.

Trump ja Netanjahu tapasivat kasvokkain ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin. Kaksikko tapasi suljettujen ovien takana noin puolentoista tunnin ajan.

Netanjahu matkusti Yhdysvaltoihin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin, jotka alkoivat pian Netanjahun ja Trumpin tapaamisen jälkeen.

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