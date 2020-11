Trump väitti taas vaaleja vilpillisiksi – todisteita ei ole löytynyt

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump piti perjantaina Suomen aikaa ennen kello kahta aamulla tiedotustilaisuuden, jossa hän toi uudelleen esiin väitteensä presidentinvaalien vilpillisyydestä. Väitteille ei ole löytynyt riippumattomia todisteita. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump toisti puheensa aluksi jälleen väitteensä, että hän on voittanut vaalit helposti, mutta demokraatit yrittävät varastaa häneltä voittoa.

Todellisuudessa ääntenlaskenta on yhä kesken osassa vaa’ankieliosavaltioita. Ääntenlaskenta on kestänyt viime vaaleja pidempään osittain siksi, että koronaviruksen leviämisen takia ääniä on annettu muun muassa postitse.

Tällä hetkellä Joe Biden on useiden medioiden arvion mukaan saamassa 253 valitsijaa ja Trump 214. Voittoon tarvitaan 270 valitsijaa.