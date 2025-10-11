Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

11.10.2025 05:04 ・ Päivitetty: 11.10.2025 05:04

Trumpille ylistävä lääkärinlausunto: Nuoren sydämen mies

LEHTIKUVA / AFP
Donald Trumpin (s.1946) sydän on lääkärien mukaan kuin kuusikymppisellä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on erinomaisessa kunnossa, sanoo presidentin terveystarkastuksen tehnyt lääkäri lausunnossaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

79-vuotiaalle Trumpille tehtiin tarkastus paikallista aikaa perjantaiaamuna Walter Reed -sotilassairaalassa.

-  Presidentti Trumpin yleinen terveydentila on edelleen erinomainen, lääkäri Sean Barbarella kirjoittaa Valkoisen talon julkaisemassa lausunnossa.

-  Hänen sydämensä iän todettiin olevan noin 14 vuotta nuorempi kuin hänen kronologinen ikänsä. Hän jatkaa vaativan päivärytmin noudattamista ilman rajoituksia, lausunnossa sanotaan.

Barbarellan lausunnon mukaan Trump on edelleen poikkeuksellisen hyvässä kunnossa ja osoittaa vahvaa neurologista ja fyysistä suorituskykyä.

Trumpin lehdistösihteerin mukaan kyse on vuotuisesta rutiinitarkastuksesta. Trumpille tehtiin myös huhtikuussa lääkärintarkastus, jota Valkoinen talo niin ikään kutsui jokavuotiseksi tarkastukseksi.

PRESIDENTTIÄ on aiemmin arvosteltu terveystietojensa piilottelusta ja poskettomista väitteistään omasta terveydestään.

Esimerkiksi ennen vuoden 2015 vaaleja hänen silloinen lääkärinsä Harold Bornstein arvioi Trumpin olevan ”yksiselitteisesti tervein ihminen, joka on koskaan valittu presidentiksi”. Myöhemmin Bornstein kiisti kirjoittaneensa niin ja kertoi Trumpin sanelleen itse lääkärintodistuksensa.

Trumpin ensimmäisen presidenttikauden aikana vuonna 2018 Valkoisen talon silloinen lääkäri Ronny Jackson sanoi, että Trump voisi terveellisemmällä ruokavaliolla elää 200-vuotiaaksi.

Trumpilla diagnosoitiin viime kesänä krooninen, mutta hyvänlaatuinen alaraajojen laskimoiden vajaatoiminta. Kroonisessa alaraajojen laskimoiden vajaatoiminnassa vahingoittuneet verisuonet eivät ylläpidä verenkiertoa kunnolla.

Trump on Yhdysvaltain historian vanhin vaaleilla valittu presidentti. Hän ei käytä alkoholia tai tupakoi. Hänen tiedetään kuitenkin syövän paljon pikaruokaa ja pihvejä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Kirjallisuus
9.10.2025
Arvio: Jaakko Laakso muistelee kuin mitään katumaton natsi
Lue lisää

Mikko Huotari

Kotimaa
11.10.2025
Omaisuutta suojataan, luontoa ei – uusi lakitoimisto puolustaa nyt aktivisteja
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU