Trumpin hyssyttelyrahajutun kohtalo ratkeaa tänään New Yorkin osavaltion tuomioistuimessa

Tuomari Juan Merchanin odotetaan kertovan tiistaina paikallista aikaa, luetaanko tulevalle Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille tuomio niin kutsutussa hyssyttelyrahajutussa vai mitätöidäänkö tuomio. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Juttua on puitu New Yorkin osavaltion tuomioistuimessa, joka on katsonut Trumpin syyllistyneen 34 syytekohtaan. Asiasta oli määrä langettaa tuomio kahden viikon kuluttua 26. marraskuuta.

Trumpin asianajajat ovat kuitenkin vaatineet jutun mitätöimistä sen jälkeen, kun maan korkein oikeus linjasi heinäkuussa, ettei presidentti voi joutua rikossyytteeseen virkatehtävistään. Päätös koski liittovaltion syytteitä.

Merchan ottaa kantaa siihen, ovatko Trumpin tuomioon johtaneet todisteet olleet linjassa korkeimman oikeuden kannan kanssa. Hänen odotetaan kertovan kantansa tiistaiaamuna paikallista aikaa eli keskiviikkoiltapäivästä Suomen aikaa.

TOUKOKUUSSA Trumpin todettiin syyllistyneen vuoden 2016 presidentinvaalien alla kirjanpidon väärentämiseen, kun hän oli peitellyt sitä, että oli maksattanut pornonäyttelijä Stormy Danielsin (oikealta nimeltään Stephanie Clifford) hiljaiseksi heidän suhteestaan.

Jos Merchant ei mitätöi tuomiota, Trumpin juristien odotetaan käynnistävän loputtoman valitusmyllyn, jolla pyritään lykkäämään tuomion langettamista. Käsittelyn eri oikeusistuimissa odotetaan kestävän kuukausia tai jopa vuosia.

Mikäli tuomio langetettaisiin, rangaistus iäkkäälle ensikertalaiselle olisi todennäköisesti esimerkiksi sakot, kotiaresti tai yhdyskuntapalvelu.