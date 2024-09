Trumpin lietsomien salaliittoteorioiden ytimeen joutunut Springfield saa tukuttain pommiuhkauksia

Yhdysvalloissa Ohion osavaltiossa sijaitseva Springfieldin kaupunki on saanut ainakin kolmisenkymmentä pommiuhkausta sen jälkeen, kun kaupunki joutui republikaanipoliitikkojen voimistamien maahanmuuttoa koskevien salaliittoteorioiden keskiöön, osavaltion kuvernööri Mike DeWine kertoi maanantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump väitti presidentinvaalien televisioväittelyssä viikko sitten virheellisesti, että Springfieldin haitilainen maahanmuuttajayhteisö kaappaa ihmisten lemmikkejä ja syö niitä.

- Olemme saaneet ainakin 33 erillistä pommiuhkausta, DeWine kertoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa kaikki niistä olivat perättömiä ja osa oli tullut ulkomailta.

- Osa niistä on tullut yhdestä tietystä maasta, hän sanoi, mutta ei tarkentanut, mistä maasta on kyse.

DeWine antoi kuitenkin ymmärtää, että kyseinen maa on sotkeutunut aiemminkin Yhdysvaltain asioihin ja Springfieldiin liittyvien salaliittoteorioiden uskotaan tarjonneen jälleen uuden mahdollisuuden tehdä näin.

POMMI-ISKUILLA, ampumisilla ja muulla väkivallalla uhkailu on lisääntynyt Springfieldissä sen jälkeen, kun Trump väitti, että siirtolaiset syövät koiria. Osa kaupungissa asuvista haitilaisista on kertonut uutistoimisto AFP:lle pelkäävänsä henkensä puolesta. Pormestari on niin ikään sanonut saavansa tappouhkauksia.

Uutistoimisto AFP:n mukaan on epäselvää onko kuvernööri DeWinen maanantaina mainitsemaan lukemaan laskettu mukaan ampumisuhkauksia tai muita väkivallalla uhkaamisia. Selvää ei ole myöskään onko lukemassa mukana Ohion pääkaupungissa Columbuksessa osavaltion parlamenttirakennukseen maanantaina tehty pommiuhkaus.

Uutiskanava ABC:n paikallinen tytärmedia kertoi, että Columbuksen uhkaus olisi sisältänyt “halventavia kommentteja Springfieldin haitilaisesta väestöstä”.

MAANANTAINA Springfieldin kaupungissa evakuoitiin kaksi koulua. Viranomaiset eivät ole julkistaneet yksityiskohtaista tietoa siitä, millaisten uhkien vuoksi koulut suljettiin.

- Lapsemme ansaitsevat käydä koulua, kuvernööri DeWine sanoi ja ilmoitti, että kaupunkiin sijoitetaan 36 osavaltion poliisia kaupungin turvallisuuden lisäämiseksi.

Kuvernöörin mukaan poliisit tutkivat koulun tilat joka aamu ja ovat paikalla koko päivän.

Yhdysvaltain keskilännessä sijaitsevan, pääosin valkoisten asuttaman Springfieldin väkiluku on kasvanut vauhdilla viime vuosina. Kasvua on vauhdittanut taloudellinen elpyminen, joka on houkutellut kaupunkiin uusia yrityksiä ja haitilaisia maahanmuuttajia. Alle 60 000 asukkaan kaupunkiin on saapunut noin 10 000-15 000 haitilaista.

SPRINGFIELDIN pormestari Rob Rue ei pitänyt hyvänä ajatuksena sitä, että Trump pitäisi kampanjatilaisuuden Springfieldissä, kertoo uutiskanava CNN. Trump ehdotti tätä tiedotustilaisuudessa perjantaina.

- Olisi äärimmäisen vaikeaa, jos jompikumpi presidenttiehdokkaista tulisi vierailulle yhteisöömme juuri nyt, Rue sanoi uutiskanavalle maanantaina.

Hänen mukaansa nyt ei ole hyvä aika järjestää kansallisen tason kampanjatilaisuuksia Springfieldissä.