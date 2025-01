Trumpin terveysministeriksi esittämä rokotevastustaja senaatin kuultavana

Yhdysvalloissa senaatti alkaa keskiviikkona kuulla Robert F. Kennedy Junioria, joka on presidentti Donald Trumpin ehdokas maan uudeksi terveysministeriksi. Kuulemisista odotetaan värikkäitä, sillä Kennedy on tullut tunnetuksi kielteisestä suhtautumisestaan rokotuksiin ja häntä on syytetty salaliittoteorioiden levittämisestä.