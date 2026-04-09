Trumpin uho ja todellisuus yhä ristiriidassa Iranissa – Neuvotteluiden määrä alkaa Pakistanissa perjantaina

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltojen joukot pysyvät Iranissa ja sen lähistöllä siihen asti, että Iranin kanssa saadaan aikaan ”todellinen” sopimus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump kertoo asiasta Truth Socialissa.

Jos sopimusta ei noudateta, alkaa ammuskelu Trumpin mukaan suurempana kuin koskaan ennen. Tämä on kuitenkin Trumpin mukaan erittäin epätodennäköistä.

- Ei ydinaseita, ja Hormuzinsalmi on auki ja turvallinen, Trump julisti.

Iran ja Yhdysvallat ilmoittivat kahden viikon aselevosta varhain keskiviikkona Suomen aikaa.

Uutiskanava CNN:n mukaan Persianlahdella ei raportoitu torstain vastaisen yön aikana drooni- tai ohjusiskuja. Kyseessä on median mukaan ensimmäinen rauhallinen yö alueella sen jälkeen, kun Iran aloitti laajat kostoiskunsa Israelin ja Yhdysvaltojen hyökättyä Iraniin helmikuun lopussa.

Vielä eilen useat Persianlahden maat ilmoittivat Iranin iskuista sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran olivat kertoneet suostuneensa aselepoon.

Viimeisten kuuden viikon aikana Persianlahden maat ovat raportoineet lähes päivittäin Iranin hyökkäyksistä. Iskut ovat kohdistuneet etenkin Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin alueella.

IRAN on ilmoittanut vaihtoehtoisista reiteistä Hormuzinsalmen läpi kulkeville aluksille, koska salmen pääväylällä on riski osua merimiinoihin. Iranin vallankumouskaarti kertoi asiasta varhain torstaina. Se antoi lausunnossaan myös ohjeet vaihtoehtoisiin saapumis- ja poistumisreitteihin.

Iran on suostunut avaamaan Hormuzinsalmen osana aselepoa Yhdysvaltojen kanssa. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi keskiviikkona, että Iran varmistaa turvallisen kulun salmessa aselevon ajan.

Tiettävästi vain muutama öljytankkeri on päässyt kulkemaan salmen läpi, ja Iran on pysäyttänyt salmen läpi kulkevaa liikennettä. Esimerkiksi keskiviikkoiltana Iran lähetti yleisradioyhtiö BBC:n mukaan varoituksen, että kaikki Hormuzinsalmen läpi ilman lupaa yrittävät laivat tuhotaan.

Uutiskanava CNN:n mukaan Iranin vallankumouskaarti sanoi torstaina, että liikenne Hormuzinsalmessa hidastui keskiviikkona Israelin iskettyä Libanoniin, minkä jälkeen liikenne pysäytettiin. Vallankumouskaartin mukaan salmen läpi ehti kulkea kaksi iranilaista öljytankkeria sekä yksi Kiinan laivaston tankkeri.

Hormuzinsalmen avaaminen oli Trumpin ehto aselevolle. Öljykuljetuksille tärkeän salmen meriliikenne on ollut lähes täysin seisahduksissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat hyökkäyksensä Iraniin helmikuun lopussa.

IRANIN Pakistanin-suurlähettiläs sanoi torstaiaamuna viestipalvelu X:ssä, että Iranin neuvotteludelegaatio saapuu Pakistaniin torstaina illalla. Suurlähettilään X-päivitys poistettiin sittemmin ilman selitystä.

Poistetussa päivityksessä sanottiin, että neuvottelut perustuvat Iranin ehdottamaan kymmenen kohdan listaan.

Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelujen on määrä alkaa Pakistanissa perjantaina.

Valkoinen talo on kertonut, että Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancen on määrä johtaa Yhdysvaltain delegaatiota neuvotteluissa Iranin kanssa. Neuvotteluryhmään kuuluvat myös Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ja Trumpin vävy Jared Kushner.