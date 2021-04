TTT:n juhlavuonna näyttämöille tulee niin suuria musikaaleja, punkkareita kuin paavejakin

Tampereen Työväen Teatteri viettää tänä vuonna 120 vuotisjuhlaa runsaalla ohjelmistolla. Luvassa on syyskuusta ensi kevääseen ulottuvalla esitysjaksolla 12 ensi-iltaa, joista peräti kaikki ovat kantaesityksiä.

Kantavana teemana ohjelmistossa on murros. Uutuusnäytelmissä ollaan yhteiskunnallisten, kulttuurisen tai henkilökohtaisten muutoksen äärellä.

– Tulevassa ohjelmistossa käsitellään tapahtumia, joilla on seurauksia ja joita seurauksia me elämme parhaillaan. Tai nyt päällä olevia tuntumia, tunnelmia, ihmisten välisiä asioita, joilla saattaa olla seurauksia tulevaisuudessa, teatterinjohtaja Otso Kautto summaa tulevaa näytäntövuotta.Ohjelmistoon on uutuksien lisäksi haluttu tuoda uusintaensi-iltoina niitä, joiden kausi jäi viime näytäntökaudella kesken.

Samuel Harjanne jyrää

Suurella näyttämöllä nähdään peräti neljä musikaalia – kaksi uutuutta ja niiden lisäksi ohjelmistossa jatkavat menestyksekkäät musikaalihitit Hamlet ja Kinky Boots.

Seela Sellan hurja jäähyväistyö näyttämöillä eli Michael Baranin hänelle kirjoittama Hitler ja Blondi palaa toviksi näyttämölle marraskuussa, ja nyt sekin TTT:n suurelle näyttämölle.

Roald Dahlin kirjaan perustuva musikaalitapaus Matilda saa Suomen kantaesityksensä 27.10. Sen lahjakas lapsijoukko on jo ehtinyt hurmata verkkoon tiputetuilla ennakkomaistiaisilla kansaa kolmen Matildan, Alma Järvensivun, Villa Murtaghin ja Helinä Puusan, johdolla.

Tammikuussa 2022 Suomen kantaesityksen saa maailmanlaajuiseksi ilmiöksi noussut musikaali Come From Away. Sen tapahtumat sijoittuvat kanadalaiseen Ganderin kaupunkiin 9/11-tragedian jälkimainingeissa.

Molemmat suuren näyttämön musikaalit ohjaa lajin tämän hetken kuumin suomalaisnimi Samuel Harjanne.

Roolipaineista paavien mittelöön

Eino Salmelaisen näyttämöllä syksy tuo kaksi kotimaista kantaesitysnäytelmää.

Kati Kaartisen kirjoittamassa näytelmässä Poikakoodi perheenjäsenten maailmat joutuvat törmäyskurssille, vaikka kaikki ovat omasta näkökulmastaan oikeassa. Turhautunut ja innostuva teinipoika (Verneri Lilja) etsii miehen malleja netistä ja miettii itseensä kohdistuvia odotuksia.

Olka Horilan ohjaama kantaesitys on ensi-illassa 16.9. Eino Salmelaisen näyttämöllä

Marko Järvikallaksen uusi teksti sukeltaa kapinallisen nuorisokulttuurin ytimiin. Kirjailijan itsensä ohjaaman, ytimekkäästi nimetyn Punk-näytelmän tapahtumat sijoittuvat vuoteen 1991 ja nykypäivään. Nuori nainen etsii identiteettiä, ystäviä ja isää pikkukaupungissa – ja löytää vallatun talon yhteisön. Esityksessä katsoja kohtaa nuoret, joilla oli paljon unelmia, ja joista sitten kasvoi keski-ikäisiä.

Kantaesitys nähdään 19.10. Eino Salmelaisen näyttämöllä.

Anthony McCartenin kirjoittama Kaksi paavia vie Vatikaanin valtapelin ytimeen, keskelle katolisen kirkon skandaalinkäryistä murrosvaihetta. Tuore näytelmä kuvaa kiehtovasti vallanjaosta käytyä verbaalista kaksintaistelua paavi Benedictus XVI:n (paavina 2005–2013) ja kardinaali Bergoglion (myöhemmin paavi Franciscus 2013–) välillä.

Ohjaaja on Tiina Puumalainen ja paaveina nähdään kaksi konkarisuosikkia, Esko Roine (Bergoglio) ja Asko Sarkola (Benedictus).

Turun Kaupunginteatterin ja Tampereen Työväen Teatterin yhteistuotanto on Suomen kantaesitys sekin. Ensi-ilta Tampereella 28.9.2021 Eino Salmelaisen näyttämöllä.

Useissa listauksissa viime vuosisadan merkittävimpien filmien joukkoon nostettu Wim Wendersin elokuva Berliinin taivaan alla päästään kokemaan vuoden päästä keväällä ensimmäisen kerran näyttämöversiona Suomessa Anne Rautiaisen sovituksena ja ohjauksena. Tyylilajina on visuaalinen teatteri; näyttelijäntyö, nuket ja videoprojisoinnit luovat esityksen maailman ja tunnelman yhdessä kiehtovan musiikin ja äänisuunnittelun kanssa.

Suomen Kansallisteatterin ja Tampereen Työväen Teatterin yhteistuotanto Tunnit, viikot, kuukaudet aloittaa syksyllä Kansallisteatterissa. Tampereella ensi-ilta on kevätkaudella 2022.

Japanilaistraditiota ja eurooppalaisia pyhiä

TTT:n Kellariteatterin uutuuksista Sarah Berthiaumen näytelmä, japanilaisesta sushi-rituaalista nimensä napannut Nyotaimori, kertoo työstä, vapaudesta ja unelmista. Se vie matkalle ympäri maailmaa ja sijoittuu erilaisten töiden ääreen.

Pohjoismaisen kantaesityksen 18.9. ohjaaja on Hilkka-Liisa Iivanainen.

4.11. kantaesityksensä Kellariteatterissa saa Fransiskus ja Hildegard, jossa kohtaavat Fransiskus Assisilainen ja Hildegard von Bingen. Tekstistä vastaavat Mikko Bredenberg, Otso Kautto ja Hanna Suutela. Ohjaaja on Otso Kautto.

TTT-Klubin menestysesitykset saavat jatkoa

Ravintolanäyttämö TTT-Klubilnkin syksyyn mahtuu kaksi kantaesitystä, joista molemmat ovat syntyneet jatkona aiemmille menestysesityksille.

Mars vs. Venus? 2 – Uusintaottelu (ensi-ilta 24.9.) on jatkoa koomikkopariskunta Riku Suokas-Johanna Tohnin menestysesitykselle Mars vs. Venus?, joka on tavoittanut jo yli 30 000 silmäparia TTT-Klubin näytännöissä ja kiertue-esityksinä.

Toinen TTT-Klubin suosikkiesitys Kuumia aaltoja on toiminut inspiraationa uutuudellee Ukkometsot (ensi-ilta 14.10.), mutta tällä kertaa karaoken ja komedian äärellä ääneen pääsevätkin miehet.