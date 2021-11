Tukholmassa kätilökriisi – kymmenet irtisanoutuneet työolojen vuoksi

Ruotsin pääkaupunki Tukholma on kärvistellyt viime aikoina kätilökriisin kourissa, kun kymmenet kätilöt ovat jättäneet työnsä, kertovat ruotsalaismediat. Joukkoirtisanoutumisten taustalla ovat huonot työolot. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhteensä Tukholman synnytysklinikoilta on irtisanoutunut viime aikoina yli sata kätilöä ja edellisen viikon aikana irtisanoutumisia on ollut yli 40, kertoo Dagens Nyheter. Lehden mukaan irtisanoutumisaalto on kurittanut pahiten Södersjukhusetia ja Danderydin sairaalaa.

Aftonbladetin ja uutistoimisto TT:n mukaan Danderydin sairaalasta lähti viime perjantaina 26 kätilöä. Kaikkiaan tänä vuonna on irtisanoutunut 40 prosenttia sairaalan kätilöistä.

Sairaalan gynekologian klinikan toiminnanjohtaja Maria Persson pahoittelee TT:n mukaan sitä, että työkuorma on ollut niin valtava niin pitkään, että irtisanoutumiset ovat näyttäneet olevan ainoa vaihtoehto.

TT:n mukaan sairaala joutui keskiviikkona sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi kolme synnytysosastoa. Tiistaina synnytysosastoja oli puolestaan suljettuna kaksi.

Aluehallinto ryhtyi hätätoimiin

Rekrytoinnista alueella vastaavan talousalueneuvoston mukaan tilanne on vakava ja neuvoston edustaja painottaa irtisanoutumisten olevan avunhuuto.

- Kuulen heidän pyyntönsä saada ratkaisu tilanteeseen, jonka he kokevat olevan liian raskas, Irene Svenonius sanoo Dagens Nyheterin mukaan.

- Tavoitteena on, ettei yksikään kätilö joutuisi juoksemaan synnytysten välillä, vaan voisi tehdä työnsä sekä synnyttäviin naisiin että kätilöihin itseensä nähden turvallisella ja korkealaatuisella tavalla.

Aluehallinto onkin esittänyt kehitysehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Tukholman alueen kriisitoimissa linjataan muun muassa, että jokaista synnyttävää naista kohden pitäisi olla yksi kätilö. Lisäksi tarkoituksena on arvioida uudelleen työtunteja ja -aikatauluja.

Dagens Nyheterin mukaan kätilöt ovat muun muassa vaatineet, että työtunteja leikattaisiin palkan pysyessä samana. Tähän vaatimukseen ei kuitenkaan lehden mukaan ole vastattu paikallishallinnon tuoreissa kehitysehdotuksissa.

Kätilöiden paluusta ei varmuutta

Hoitoalan ammattiliitto Vårdförbundetin Tukholman puheenjohtaja Emma Jonsson kertoo Aftonbladetin mukaan olevansa onnellinen siitä, että aluehallinto on kuunnellut kätilöiden vaatimuksia.

- Olemme esimerkiksi esittäneet pitkään vaatimusta yhdestä kätilöstä synnytystä kohden. On upeaa, että he ovat nyt ottaneet sen huomioon, sanoo Jonsson, joka on itsekin kätilö.

- Kätilöiden on myös nähtävä, että alue on oikeasti tosissaan tämän asian kanssa, hän jatkaa ja alleviivaa kriisitoimien olevan askel oikeaan suuntaan.

Lehden mukaan hän ei kuitenkaan osaa arvioida, voisivatko tuoreeltaan päätetyt toimet johtaa siihen, että työnsä jättäneet kätilöt palaisivat tukholmalaissairaaloihin. Hän kuitenkin arvioi, että monet haluavat luultavasti ensiksi nähdä, että listatut asiat todella toteutuvat.

Kaikkiaan 450 kätilöä Tukholman kuudelta synnytysklinikalta osallistui keskiviikkona digitaaliseen kokoontumiseen, jossa keskusteltiin äitiyshuollon kriisistä.

TT:lle Tukholman alueen tuoreita lupauksia kommentoinut kätilöliiton puheenjohtaja Eva Nordlund painottaa niin ikään, että ehdotukset ovat askel oikeaan suuntaan, mutta niiden täytyy konkretisoitua.

Hänen mukaansa Tukholman alueelta vaaditaan myös selvitys siitä, miten esimerkiksi kätilö per synnytys -malliin todellisuudessa päästäisiin.

Lisäksi hän kertoo, että synnytyksen jälkeistä hoitoa on laiminlyöty alueella ja sitä täytyisi vahvistaa entisestä.