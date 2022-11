Tukku lakihankkeita päätyi ”poliittiseen roskakoriin” – Annika Saarikko: ”Olen siitä tyytyväinen”

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoo, että Suomi tarvitsee toimintakykyisen hallituksen. Rane Aunimo Demokraatti

– Toimintakykyisen hallituksen tae on se, että meillä ei ole lakilistoilla enää eduskuntaan vietäväksi sellaisia poliittisesti syvästi eripuraisia esityksiä, muttei myöskään sellaisia, joihin on lausuntokierroksella eri sidosryhmistä asiantuntijatahoilta kohdistunut voimakasta kritiikkiä.

Saarikko muistutti medialle torstaina ennen eduskunnan kyselytuntia, että vaalikautta on enää vähän jäljellä.

– Eduskunnassa on jo valtava määrä lakihankkeita. Viestini on ollut koko ajan sama. Tämän ajan puitteissa on ensinnäkin eduskunnalle ja maan hallitukselle jätettävä tilaa aina näissä olosuhteissa reagoida eteen tuleviin kriiseihin ja yllättäviin tilanteisiin, joita vaalikauden mittaan on tullut paljon vastaan. Mutta myös niin, että ne lait, joita viedään läpi, että niillä on poliittinen riittävä yhteisymmärrys ja että ne voidaan viedä laadukkaasti loppusuoralle asti ja eduskunnasta läpi hyväksyä.

Hallitus päätti aiemmin tänään olla edistämättä kymmentä suunniteltua lakihanketta. Näitä ovat muun muassa ruuhkamaksut, tutkimus- ja kehitystoiminnan verovähennys, alueellinen opintolainan hyvitys, arvonnousuvero ja ansiosidonnaisen euroistaminen.

Valtaosa kaavaillusta lakikokonaisuudesta päätyi Saarikon sanoin ”poliittiseen roskakoriin”.

– Olen siitä tyytyväinen. Ne olivat sellaisia esityksiä, joihin kohdistui paljon poliittista kiistanalaisuutta, paljon kritiikkiä asiantuntijoilta ja lakien lausuntokierroksilta. Uskon että näillä edellytyksillä loppuvaalikausi on helpompi yhdessä hoitaa.

Saarikko sanoi, että prosessi oli hankala ja riitaisa hallituksen sisällä.

– On kuitenkin todettava, että loppusuoralla toimintakyky varmasti tämän myötä vahvistui verrattuna siihen, että nämä lakikokonaisuudet olisi annettu.

Niiden joukossa, joita ei edistetä oli myös keskustalle tärkeitä esityksiä, mutta ei Saarikon mukaan sellaisia, jotka kaataisivat Suomen tai vaikuttaisivat yhteiskuntaan nopeasti sellaisella tavalla, että ne eivät voisi jäädä odottamaan tulevien hallitusten aikoja.

– Eniten jää harmittamaan omalta osaltani tutkimukseen ja kehitykseen kohdistuva, pienille ja keskisuurille yrityksille kohdistettava verohelpotus siksi, että siihen liityy parlamentaarinen sopu. Toivon, että tätä asiaa eduskunta osaltaan nyt sitten pohtii.