Tulevalta liittokanslerilta lupaus uudistuksista – ”Saksa on takaisin raiteillaan”

Poliittinen keskusta pystyy ratkaisemaan Saksan ongelmat. Näin vakuutti Saksan tuleva liittokansleri, kristillisdemokraattien (CDU) Friedrich Merz iltapäivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa, jossa tulevat hallituskumppanit CDU ja CSU sekä SPD kertoivat hallitusohjelmastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolueet pääsivät sopuun hallitusohjelmasta keskiviikkona.

Merzin mukaan hallitus aikoo tehdä uudistuksia ja investointeja tehdäkseen Saksasta vakaamman, turvallisemman ja taloudellisesti vahvemman maan. Merz lupasi muun muassa verohelpotuksia yrityksille.

Luvassa on myös kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan. Tuleva liittokansleri kertoi, että hallituksen tavoitteena on lopettaa laiton maahanmuutto suurilta osin.

- Takanamme on kovaa työtä, mutta edessämme on vahva suunnitelma, Merz summasi hallitusneuvotteluja.

Tulevan hallituksen on määrä aloittaa työnsä toukokuun alussa.

TIEDOTUSTILAISUUDESSA olivat paikalla Merzin lisäksi CDU:n baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n puheenjohtaja Markus Söder sekä sosiaalidemokraattien puheenjohtajat Lars Klingbeil ja Saskia Esken.

”Eurooppa voi luottaa Saksaan”

Merzin mukaan tuleva hallitus aikoo lisätä merkittävästi maan puolustusmenoja. Lisäksi Merz lupasi kattavaa tukea Ukrainalle.

Merz vakuutti, että Eurooppa voi luottaa Saksaan ja että maalla on jatkossa toimintakykyinen hallitus.

Merz vaati tiedotustilaisuudessa yhteistä eurooppalaista vastausta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tullihyökkäykseen.

- Pääviestini Donald Trumpille on, että Saksa on takaisin raiteillaan. Saksa täyttää puolustusvelvoitteensa ja on valmis vahvistamaan omaa kilpailukykyään, Merz vastasi englanniksi, kun häneltä kysyttiin, mitä hän haluaisi kertoa presidentti Trumpille.

Saksalaislehti Spiegelin mukaan SPD:n Esken oli ainoa, joka korosti tiedotustilaisuudessa ilmastotyön merkitystä.

- Ilmastoneutraalius on lupaus vauraudesta, Esken sanoi.

Uusi tapa tehdä töitä

SAKSAN edellinen, SPD:n Olaf Scholzin johtama kolmen puolueen eli SPD:n, liberaalipuolue FDP:n ja vihreiden koalitiohallitus kaatui viime syksynä erimielisyyksiin muun muassa perustuslakiin kirjatusta velkajarrusta. Edellisen hallituksen taival oli kaiken kaikkiaan varsin riitaisa.

Merz ilmoittikin tiedotustilaisuudessa, että tulevalla hallituksella on uusi tapa tehdä töitä. Tämä tarkoittaa Merzin mukaan muun muassa sitä, että ristiriidoista keskustellaan sisäisesti ja että saavutetuista kompromisseista kerrotaan yhdessä julkisuuteen.

Hallitusneuvottelut kestivät kuusi viikkoa. Neuvotteluista ennakoitiin etukäteen vaikeita etenkin CDU:n ja SPD:n talouspoliittisten linjaerojen vuoksi.

Saksassa liittopäivät hyväksyi kuitenkin kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien aloitteesta maaliskuussa historiallisen lakiesityksen velkajarrun höllentämisestä puolustusmenojen osalta ja 500 miljardin investoinneista infrastruktuuriin.

PAINETTA uuden hallituksen muodostamiseen on lisännyt Vaihtoehto Saksalle -puolueen suosion kasvu. Osin äärioikeistolainen puolue nousi tuoreessa kyselyssä ensi kertaa Saksan suosituimmaksi puolueeksi ohi kristillisdemokraattien.

STT luonnehtii AfD:tä osin äärioikeistolaiseksi, koska puolue kannattaa virallisesti demokratiaa ja oikeusvaltiota, mutta se on viranomaisten tarkkailussa demokratian vastaisen ja äärioikeistolaisen toiminnan takia.

Kristillisdemokraattien (CDU/CSU) 28,6 prosentin ääniosuus jäi helmikuun aikaistetuissa liittopäivävaaleissa hieman puolueen odotuksista. SPD:n tulos jäi puolestaan historiallisen heikoksi, vain 16,4 prosenttiin.

Frida Ahonen/STT