Tulitauko epäonnistui surkeasti – taisteluja on käyty eri puolilla Sudania

Sudanissa armeija iski torstaina pääkaupunki Khartumissa puolisotilaallisia RSF-joukkoja vastaan ilmaiskuilla.

Torstai oli heikosti pitäneen tulitauon viimeinen päivä. Taisteluja on käyty lisäksi ainakin Darfurin alueella.

Kolmipäiväiseksi tarkoitettuun tulitaukoon pyritään neuvottelemaan jatkoa. Sudanin asevoimat kertoi keskiviikkona, että se lähettää edustajansa naapurivaltion Etelä-Sudanin pääkaupunkiin Jubaan keskustelemaan RSF-joukkojen kanssa asiasta.

Neuvottelujen tavoitteena on pidentää tulitaukoa 72 tunnilla. Alkuviikosta alkaneen tulitauon oli määrä loppua torstai-iltana. Aloite uusiin neuvotteluihin tuli itäisen Afrikan maiden IGAD-yhteisöltä.

Tiistaina vuorokauden vaihduttua alkanut tulitauko näytti aluksi pitävän, mutta myöhään tiistaina armeijan joukkojen kerrottiin tehneen ilmaiskuja RSF-joukkoja vastaan Khartumissa. Tämän jälkeen tulitauko horjui entisestään keskiviikkona.

SILMINNÄKIJÖIDEN mukaan Niilin itäpuolella tehtiin ilmaiskuja ja RSF-joukkojen ilmatorjunta tulitti armeijan hävittäjiä Khartumin pohjoispuolella. Myös Sobassa Khartumin lähellä käytiin taisteluja. Eteläisessä Khartumissa kerrottiin ammuskelusta lähellä RSF-joukkojen komentajan, kenraali Mohamed Hamdan Dagalon kotia.

Sudanin asevoimien ja RSF-joukkojen väliset taistelut alkoivat huhtikuun puolivälissä, kun armeijan komentajan Abdel Fattah al-Burhanin ja hänen varamiehensä Dagalon pitkään jatkuneet erimielisyydet RSF-joukkojen sulauttamisesta Sudanin armeijaan kärjistyivät avoimeksi yhteenotoksi.

YK:n mukaan Sudanin taisteluissa on kuollut ainakin yli 450 ihmistä ja yli 4 000 on haavoittunut. Maan terveysministeriön luvut ovat hieman korkeammat, mutta samaa luokkaa. Todellisten lukujen uskotaan olevan huomattavasti suurempia.

TAISTELUIDEN myötä Sudanista on evakuoitu runsaasti ulkomaalaisia. Suomen ulkoministeriö kertoi keskiviikkona avustaneensa 11 suomalaista pois maasta.

Sen sijaan miljoonat sudanilaiset eivät ole päässeet pakenemaan maasta. He yrittävät selviytyä akuutista vesi-, ruoka-, lääke- ja polttoainepulasta. Lisäksi maassa on sähkö- ja tietoverkkokatkoksia.

YK on varoittanut, että jopa yli 270 000 ihmistä saattaa paeta Sudanista taisteluja naapurimaihin Etelä-Sudaniin ja Tshadiin.

Yli 14 000 sudanilaista on paennut taisteluja pohjoisrajan yli Egyptiin, Egyptin ulkoministeriö kertoi torstaina.

Sudanin lääkäriliiton mukaan kaksi kolmasosaa maan sairaaloista on poissa käytöstä. Näiden joukossa on neljätoista sairaalaa, joihin on isketty taisteluissa.