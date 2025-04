Tulli: Ydinvoimalan asiakirjoja yritettiin viedä Venäjälle

Suomalaisen ydinvoimalaitoksen rakennushankkeen arkistomateriaaleja on yritetty viedä Venäjälle Kymenlaaksossa sijaitsevasta varastosta, kertoo Tulli. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Esitutkinnan kohteena oli huomattava määrä arkistoasiakirjoja. Tulli takavarikoi esitutkinnan aikana lähes 30 laatikkoa Venäjää koskevien pakotteiden alaiseksi luokiteltua asiakirjamateriaalia.

Rakennushankkeeseen liittyvän yhtiön toimitusjohtajaa epäillään säännöstelyrikoksesta. Tämä on on useimmiten rikosnimikkeenä silloin, kun tutkitaan EU:n Venäjälle asettamien pakotteiden rikkomista.

Tutkintaa Tullissa johtava tulliylitarkastaja Tanja Saijos ei kommentoi asiaa puhelimitse, mutta vastasi STT:n kysymyksiin lyhyesti sähköpostilla. Saijoksen mukaan esitutkinnassa takavarikoitu aineisto on tavanomaista rakennushankkeeseen liittyvää aineistoa.

SAIJOKSEN mukaan Tulli ei tässä vaiheessa voi kertoa, minkä yrityksen asiakirjoja on takavarikoitu. Saijos ei kerro sitäkään, onko säännöstelyrikoksesta epäilty henkilö edelleen yhtiön toimitusjohtajana. Henkilöön kohdistuvia pakkokeinoja ei Saijoksen mukaan ole tutkinnan aikana käytetty, eli rikoksesta epäity toimitusjohtaja ei ole ollut pidätettynä tai vangittuna.

Tutkinnanjohtaja painottaa vielä, että Tulli ei ota kantaa siihen, onko epäilty rikkonut Venäjän-vastaisia pakotteita eli syyllistynyt säännöstelyrikokseen. Hän toteaa, että syytä epäillä -kynnys on ylittynyt ja asiaa on siksi esitutkinnassa selvitetty. Epäillyn rikoksen tutkinta on Saijoksen mukaan aloitettu tämän vuoden aikana.

Tullin tiedotteen mukaan esitutkinta on valmistumassa, jonka jälkeen tapaus siirtyy syyteharkintaan. Esitutkinta aloitettiin sekä Tullin tekemien tarkastushavaintojen että ulkoministeriöltä saadun lausunnon perusteella.