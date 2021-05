Tullilta muistutus: kaikki tavarat EU:n ulkopuolelta on tullattava pian – laske siis verkkoshoppailusi hintaan nämä kulut

Heinäkuun alusta kaikista EU:n ulkopuolelta saapuvista tavaroista on maksettava arvonlisävero ja ne on tullattava, muistuttaa Tulli tiedotteessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ulkomaisista verkkokaupoista tilaavan on hyvä selvittää perusasiat ennen ostosten tekemistä.

Tiedotteen mukaan ulkomailta tilattava pikkutavara voi vaikuttaa edulliselta, mutta lopulliseen hintaan on muistettava laskea myös mahdolliset verot ja tullimaksut sekä kuljetus- ja muut kustannukset. Heinäkuun alusta alkaen myös pienistä, enintään 22 euron arvoisista EU:n ulkopuolelta toimitettavista lähetyksistä on maksettava arvonlisävero. Tämän lisäksi tavara pitää myös tullata.

Tullin mukaan suomalaiset tilaavat verkosta paljon, ja korona-aika on vauhdittanut nettiostamisen suosiota entisestään. Viime vuonna Tullin henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa tehtiin 268 000 tullausta. EU:n ulkopuolisista maista eniten tilataan Kiinasta, Yhdysvalloista ja Britanniasta.

Ulkomailta tilattujen tuotteiden kirjo on tiedotteen mukaan laaja.

– Yleisimmin tullattuja tavaroita ovat t-paidat ja muut vaatteet, kosmetiikka, erilaiset elektroniikkatuotteet sekä lelut. Suunnilleen samoja tuotteita asiakkaat myös tyypillisesti hakevat Tullilaskuri-palvelustamme, kertoo henkilöasiakkaiden asiointipalveluiden kehityksestä vastaava tulliylitarkastaja Nadja Painokallio tiedotteessa.

Lähetysmaan selvittäminen oleellista

Tulli antaa viisi vinkkiä, joita noudattamalla kuluttaja voi varmistaa sujuvat nettiostokset.

1. Selvitä, mistä maasta tilaamasi tavara toimitetaan. Jotkut verkkokaupat saattavat toimia Euroopassa, mutta toimittavatkin tuotteita EU:n ulkopuolelta. Tullauksen kannalta oleellista on lähetysmaa.

2. Arvioi verot ja mahdolliset tullimaksut Tullilaskurissa. Huomaa, että mahdolliset lisätullit pitää tarkistaa erikseen tulli.fi-nettisivuilta. Muista ottaa huomioon myös mahdolliset kuljetus- ja muut maksut.

3. Ota selvää, maksatko arvonlisäveron jo ostohetkellä. Jos myyjä on mukana EU:n yhteisessä arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmässä (IOSS), saatat maksaa arvonlisäveron jo verkkokaupassa ostoksen yhteydessä. Tämä on mahdollista enintään 150 euron ostoksissa.

4. Varmista, tarvitseeko sinun tehdä tullaus itse. Jos arvonlisävero on maksettu jo ostohetkellä, Posti tai muu kuljetusyritys saattaa tehdä tullauksen puolestasi. Seuraa kuljetusyrityksen ohjeistusta. Mikäli verkkokauppa ei veloita arvonlisäveroa tai ostoksesi arvo on yli 150 euroa, sinun on itse huolehdittava tullauksesta sekä samalla veroista ja mahdollisista tullimaksuista.

5. Valmistaudu jo nyt. Kaikki EU:n ulkopuolelta toimitettavat tavarat on tullattava, ja niistä on maksettava arvonlisävero, jos ne toimitetaan 1. heinäkuuta tai sen jälkeen. Tilauspäivällä ei ole tämän kannalta merkitystä.