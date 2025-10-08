”Tulossa on lisää viinaa” – eduskunta keskusteli etämyynnin sallimisesta

Eduskunta keskusteli keskiviikkona hallituksen lakiesityksestä, joka sallisi alkoholin etämyynnin myös suomalaisille yrityksille ja toisi ulkomailta tehtävät kotitilaukset sääntelyn piiriin. Demokraatti Demokraatti

Esityksen taustalla on EU:n komissionkin useita kertoja toistama huomautus Suomen epäselvästä oikeustilasta, jossa ulkomailta tapahtuva etämyynti on ollut sääntelemätöntä.

Kun suomalaisten yritysten etämyynti sallittaisiin, sitä koskisivat esityksen mukaan vähittäiskaupan rajoitukset, jolloin käyttämällä valmistettujen juomien vahvuusraja olisi 8 prosenttia ja muiden alkoholijuomien raja 5,5 prosenttia.

ULKOMAILTA tehtävien tilausten vahvuus säilyisi esityksessä samana kuin nykyisin. Kotiin saisi jatkossakin tilata vaikka 80 prosenttista viinaa.

– Tulossa on lisää viinaa ja saatavuutta kaikille, ja samaan aikaan vähemmän mahdollisuuksia rajoittaa markkinointia, eli lisää markkinointia viinan saamiseksi kiertämään, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) muotoili.

Hän viittasi esityksen kiistanalaiseen kohtaan, joka sallisi täysi-ikäisille suunnatun vaikuttajamarkkinoinnin, eli toisin sanoen alkoholin etämyynnin some-mainonnan.

Lakiesitys herätti kansanedustajissa ajoittain tunteita.

– Onko aivan pakko mahdollistaa alkoholin tilaaminen kotiovelle? Jatkossa ei tarvitse poistua ollenkaan kotoa, vaan dokaus voi jatkua keskeytyksettä, vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen sanoi.

HALLITUSPUOLUE kristillisdemokraatteja edustava Päivi Räsänen sanoi alkoholin kotiinkuljetuksen lisäävän alkoholin saatavuutta ja sitä kautta alkoholihaittoja. Samalla esitys laittaisi suomalaiset yritykset epäedulliseen asemaan ulkomaisiin nähden, joiden oikeus saapastella vahvoilla juomilla Alkon tontille kirjattaisiin lakiin.

– Haitat jäävät Suomeen mutta voitot valuvat ulkomaille. Tämä on ristiriidassa hallitusohjelman kanssa, jonka mukaan hallitus ei muuta Alkon kansanterveydellistä asemaa ja tehtävää, Räsänen totesi.

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo muistutti, että alkoholin tilaaminen kotiin edellyttäisi esityksen mukaan sähköistä tunnistautumista. Alkoholin kuljettajat pitäisi erikseen kouluttaa tehtäväänsä ja ostajan täytyisi alkoholia vastaanottaessaan olla täysi-ikäinen ja selvinpäin.

– Tässä itseasiassa tehdään enemmän lukkoja kuin, että menisit kaupasta hakemaan, Wallinheimo vertasi lakiesitystä nykytilaan.

Wallinheimo tähdensi, että mikäli vahvuusrajat asetettaisiin myös ulkomaisille yrityksille, ne olisivat vastoin EU:n perussopimuksen vapaan liikkuvuuden periaatetta.

OPPOSITIO ei selitystä uskonut. Sosialidemokraatit ja Päivi Räsänen vaativat sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosta (kok.) kertomaan onko EU:n komissiolta varmistettu, ettei Suomi saisi halutessaan asettaa vahvuusrajoitusta myös ulkomailta tapahtuvalle kotimyynnille.

– Kaikkien alkoholijuomien etämyyntiin ei velvoita EU-oikeus eikä yksikään olemassaoleva tuomioistuinratkaisu, Räsänen väitti.

Hallituksen esitys loisi Räsäsen mukaan kotimaisille yrityksille kannusteen siirtyä Tallinnaan ja tehdä sieltä käsin viinakauppaa Suomeen.

Ministeri Grahn-Laasonen sanoi komission näyttäneen esitykselle vihreää valoa. Hän katsoi lakiesityksen kiristävän alkoholin etämyynnin sääntelyä Suomessa tuomalla ulkomaiset toimitukset valvonnan ja lupien piiriin. Ministeri markkinoi esitystä kiristyksenä nykytilaan.

– Uskoisin, että eduskunnassa myös salin vasenlaita pitäisi (sitä) arvokkaana, Grahn-Laasonen sanoi.

Seuraavaksi alkoholin kotiinkuljetusta koskeva hallituksen lakiesitys siirtyy eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltäväksi.