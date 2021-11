”Tunneskaala käytiin läpi” – Huuhkajien voitokkaan ottelun lopputuloksena MM-haaveen voimistuminen

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue eli Huuhkajat järjesti komean ja yllätyksellisen näytöksen Zenican Bilino Polje -stadionilla lauantaina. Kaikkea mahdollista ja mahdotontakin sisältänyt tärkeä MM-karsintaottelu Bosnia-Hertsegovinaa vastaan päättyi tärkeään 3-1-vierasvoittoon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomi on voiton myötä kiinni lohkon kakkossijassa eli jatkokarsintaan oikeuttavassa paikassa. Jäljellä on vielä tiistaina pelattava päätöskierros. Suomella on 11 pistettä ja Ukrainalla yhdeksän. Suomi kohtaa tiistaina Helsingin OIympiastadionilla Ranskan, joka oli pisteen edellä Suomea ennen lauantain myöhäisillan peliään lohkojumbo Kazakstania vastaan. Ukraina kohtaa tiistaina vieraissa Bosnian, joka menetti mahdollisuutensa kakkossijaan Suomi-tappiolla.

Suomi pelasi ottelussa lähes tunnin yhden miehen alivoimalla Jukka Raitalan ulosajon myötä. Avauspuoliajan jälkeen 1-0 johtanut Suomi piti kuitenkin Bosnian pelätyn vyörytyksen hyvin kurissa, ja joukkue ja päävalmentaja Markku Kanerva saivat upean tuloksen.

- Uskomaton tulos. Tapahtumarikas peli, jossa (avauspuoliajalla Teemu Pukin hukkaama) rankkari, läpiajo, maali ja ulosajo. Ja se taistelutahto toisella jaksolla, se oli aivan… siitä olen tosi ylpeä. Ansaittu voitto, Kanerva sanoi.

- Tunneskaala käytiin läpi, iloa, pettymystä, huolta, jännittämistä, ja itsekin ihmettelin, miten rauhallisena pysyin. Tilanne oli vaikea, mutta luottamus oli kova, että homma klaarataan. Yli 50 matsia tässä vetänyt (päävalmentajana), ja kyllä tämä menee ihan toppiin (päävalmentajauralla). Joukkueen voitto.

Pelaajistossakin pulppusi iloa.

- Eka puoliaika oli tosi erilainen kuin viime kerralla täällä (kaksi vuotta sitten 1-4-tappio). Ja toka puoliaika oli vain sitä, että pitää puolustaa hyvin ja sitten vastahyökkäyksistä ja erikoistilanteista voi tehdä maaleja. Niin tehtiin, ja loistava tulos ja loistava peli meiltä, ensimmäisen arvoturnauskarsintamaalinsa tehnyt Forss kuvaili.

Maali tuli Forssin muistin mukaan ruumiinosalla, jolla ei ihan aina viimeistellä.

- Menin boksiin (rangaistusalueelle) hyvään paikkaan odottamaan keskitystä Temeltä (Pukki). Hyvä keskitys, ja sain pistettyä maalin. Oli hienosti rakennettu hieno maali. Ja jos muistaisin millä se meni… jalalla koetin, mutta pakki nosti vähän palloa ja pistin mahalla sen maaliin, Forss myhäili.

Voiton lopullisesti 3-1-maalillaan niitanneelle O’Shaughnessylle maali oli maajoukkueuran ensimmäinen. Osuma tuli hienosti vapaapotkutilanteesta toppari O’Shaughnessyn karattua puolustajalta vapaaksi.

- Bosnia puolusti aika heikosti, yllättävän vapaana sain olla. Auttoi tosi paljon, että saatiin kahden maalin puskuri, koko stadion vähän latistui, eikä siinä loppuun saakka kauheaa stressiä tullut, O’Shaughnessy kertaili.

Lohkovaiheen loistohuipennus mestaria vastaan

Karsinnan ainakin lohkovaiheen osalta päättävä Ranska-peli himoitti jo lauantai-iltana Zenicassa pian pelin jälkeen kohti Suomea suuntaavaa maajoukkuetta.

- On se iso asia, että viimeisessä pelissä pelattavaa. Ja päästä vielä vanhaa (puolustavaa) maailmanmestaria vastaan. Ollaan näytetty, että pystytään heitäkin haavoittamaan, Forss jatkoi.

Päävalmentaja Kanervalla oli kaino viesti vastauksessa bosnialaistoimittajan kysymykseen, onko toiveita Bosnian ja Ukrainan tiistaiseen kohtaamiseen?

- Todella toivon, että Bosnia-Hertsegovina voittaa ottelunsa Ukrainaa vastaan.

Huuhkajat myy toistaiseksi eioota

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen lauantaialkuillan 3-1-voitto Bosnia-Hertsegovinasta sai empijät liikkeelle MM-karsintojen tiistaisen päätöspelin suhteen. Suomi isännöi tuolloin Olympiastadionilla Ranskaa, joka on hallitseva maailmanmestari. Lippukauppa soljui mukavasti jo ennen lauantain peliä, mutta pian sen jälkeen Suomen palloliitto kertoi ottelun olevan loppuunvarattu.

- Loppuunvarattu – kiitos. Pieniä määriä lippuja saattaa vapautua myyntiin vielä lähempänä ottelua. Suosittelemme seuraamaan lipunmyyntisivua, Palloliitto kirjoitti Huuhkajien Twitterissä.

Lauantain voitolla Suomi piti kisahaaveensa elossa ja voimisti toivetta historian ensimmäisestä MM-lopputurnauspaikasta.