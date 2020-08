Tunnettu moniosaaja jälleen Jan Vapaavuoren taustalle

Lotta Backlund, 39, on nimitetty pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) poliittiseksi erityisavustajaksi. Backlund liittyy esikuntaan erityisavustaja Laura Åvallin äitiyslomasijaisena loppuvuoden ajaksi.

Backlund on työskennellyt pormestari Vapaavuoren erityisavustajana myös aikaisemmin vuosina 2017-2018.

– Minä rakastan Helsinkiä! Kun pyydetään tekemään Helsingin eteen töitä, niin vastaan aina kyllä. Helsingin kaupungilla on vauhdikas ja kunnianhimoinen meininki, ja on ilo päästä osaksi sitä tiimiä uudestaan, Lotta Backlund sanoo Helsingin kaupungin tiedotteessa.

Aikaisemmin urallaan Backlund on toiminut muun muassa Warner Bros. Finlandin kehitysjohtajana, yrittäjänä sekä kirjoittajana. Backlund on tehnyt myös stand up -komiikkaa.