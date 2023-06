Tuore puheenjohtaja Virta linjasi heti vihreiden politiikkaa: ”Me ei ylhäältä alaspäin tulla kertomaan”

Vihreiden uusi puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Virta saapui ensimmäistä kertaa uudessa roolissaan median tentattavaksi Seinäjoen puoluekokouksessa. Johannes Ijäs Demokraatti

Hän oli juuri voittanut vastaehdokkaansa kansanedustaja Saara Hyrkön jäsenäänestyksessä.

– Olo on aika häkeltynyt kaikesta siitä luottamuksesta, mitä vihreiltä on saanut. Olen ollut seitsemän vuotta puolueessa ja päässyt tekemään kuudet vaalit. Vaaleja on Suomessa riittänyt, Sofia Virta sanoi.

Hän totesi, ettei olisi voinut uskoa, että seitsemän vuoden jälkeen hänestä tulee puolueen puheenjohtaja. Hän kertoi lähtevänsä tavoittelemaan sitä, että vihreistä tulee suurempi puolue, joka puhuttelisi yhä useampaa suomalaista. Virta uskoo, että vihreälle politiikalla on suuri tarve.

– Haluan nähdä sellaisen vihreän puolueen, joka tekee rakentavaa politiikkaa. Rakentaa Suomea, ei lisää vastakkainasettelua tai hajottavaa keskustelua, hän linjasi.

Ympäristö-, ilmasto- ja luontokeskustelun lisäksi vihreiden pitää näkyä myös muilla politiikan sektoreilla.

Virta seuraa puheenjohtajana Maria Ohisaloa.

VIRRAN mukaan puolueen haaste on myös siihen liitetyt mielikuvat. Hänen mukaansa ei pidä paikkaansa, että pitäisi olla jollakin tavalla ”oikeanlainen vihreä”.

– Tänään täällä Seinäjoella hyvin näkee, että meitä on ihmisiä ihan erilaisista elämäntilanteista ja taustoista ympäri Suomea mukana. Nöyrästi se palaute pitää ottaa vastaan, että kyllähän me olemme joukkueena epäonnistuneet, minkä toinen neljättä osoitti (2.4. oli eduskuntavaalit).

Virta sanoi suoraan, että vihreillä on iso luottamus- ja uskottavuusvaje ja asenteen pitää olla se, että tilanne korjataan.

Virran mielestä puolueen olisi pitänyt alleviivata enemmän eduskuntavaaleissa sitä, että vihreä puolue kantaa huolta Suomen valtiontalouden tilanteesta, sen epätasapainosta ja velan määrästä.

– Me haluamme turvata sellainen vahva talous, jolla hyvinvointiyhteiskunta on tässä maassa todellinen jatkossakin.

– Tämä puolue ymmärtää, että sitä rahaa koneeseen ei tule vain verottamalla, vaan me tarvitsemme reilusti säännellyt kilpailut, terveet markkinat.

Vihreän siirtymän hän arvelee olevan Suomen taloushistorian suurin mahdollisuus siihen, että valtiontalous voi olla jonain päivänä tasapainossa.

PUHEENJOHTAJAKAMPANJAA Saara Hyrkön kanssa Virta luonnehtii reiluksi ja rehdiksi.

– En halua, että tähän puolueeseen jää minkäänlaista jakolinjaa, minkäänlaista railoa tai kahta leiriä, Virta toteaa.

Hän kuitenkin painottaa, että puolueessa voidaan olla ja pitääkin olla asioista eri mieltä, mutta tämän on oltava toimintaa kirittävää.

Media kysyi Virralta myös, miten vihreät voisi nostaa maakuntakannatustaan. Virta muistutti olevansa itse maakunnan edustaja. Hän tulee Kaarinasta. Hän sanoi, että vihreät ei ole vain helsinkiläinen puolue.

Hänen mukaansa vihreillä on ratkaisuja aluepolitiikkaan ja maaseudun sekä maakuntien elinvoiman turvaamiseen.

– Siellä ollaan aika pettyneitä niihin turhiin lupauksiin siitä, että kaikki voisi jatkua ennallaan, mitä tietyiltä puolueilta on pitkään annettu.

– Itsekin olen istunut eduskuntaryhmässä, en tule nyt kertomaan mitä edeltäjät ovat tehneet väärin, vaan kannan vastuuta siitä, että kun me puhumme maaseutupolitiikasta, metsäpolitiikasta ja maanviljelijöiden tilanteesta, muistetaan, että me ei ylhäältä alaspäin tulla kertomaan, mitä siellä pitää tehdä, vaan miten me kannustamme näitä toimijoita kanssamme yhdessä rakentamaan kestävämpää maataloutta ja metsäpolitiikkaa Suomeen.

Virran mukaan sen pitää kuulua jatkossa enemmän vihreiden politiikassa, että samat keinot eivät toimi kaikkialla Suomessa.

Virta sanoi myös, että hänen valintansa puheenjohtajaksi ei tarkoita radikaalia muutosta puolueeseen. Linjaa ei tarvitse muuttaa mutta tyyliä ja tapaa kertoa asioista on muutettava.

Johtavien vihreiden politiikkojen pitää hänen mukaansa näkyä vihreiden toimijoiden arjessa ja olla tavattavissa, kiertää koko Suomea.