Tuore tieto: Venäjän joukot eivät ole onnistuneet valtaamaan Mariupolia

Ukrainassa Venäjän joukot eivät ole onnistuneet valtaamaan piiritettyä Mariupolin satamakaupunkia maan eteläosassa, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä katsauksessaan.

Mariupolia on tulitettu viikkokausia tykistöllä, ja sinne on tehty ilmaiskuja. Kaupungissa on loukussa edelleen yli 300 000 ihmistä, joiden tilanne on epätoivoinen.

Myöskään muualla Ukrainassa Venäjän joukot eivät juuri ole edenneet, toteaa ministeriö. Sen sijaan useat ukrainalaiskaupungit ovat olleet raskaan tykistötulituksen ja ilmaiskujen kohteena.

Britannian puolustusministeriön mukaan vajaan kuukauden kestänyt Venäjän hyökkäys on ajanut Ukrainassa yli kymmenen miljoonaa ihmistä maan sisäisiksi pakolaisiksi.