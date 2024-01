Tuoreet luvut julki – ”Se, että tulee 30 000 uutta sähköautoa, ei muuta vielä isosti tilannetta”

Sähköautojen ja ladattavien hybridien suosio jatkaa kasvuaan, mutta niiden osuus koko henkilöautokannasta on vielä hyvin pieni.

Ladattavien autojen osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista kasvoi viime vuonna lähes 55 prosenttiin. Täyssähköautojen osuus oli noin kolmasosa ja lataushybridien viidennes. Asiasta kertoo Autoalan tiedotuskeskus. Sen omistavat Autoalan Keskusliitto ry ja Autotuojat ja -teollisuus ry.

Erityisen suuri muutos tapahtui ensirekisteröityjen täyssähköautojen osuudessa, sillä vuonna 2022 niiden osuus oli alle viidennes.

Autoalan tiedotuskeskuksen liikenteen erityisasiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan harppauksen taustalla oli vuosien 2021-2022 komponenttipula, joka viivästytti erityisesti täyssähköautojen valmistusta. Viime vuonna rekisteröitiin paljon edellisvuosina tilattuja täyssähköautoja.

Sähköautojen suosion lisääntymisestä huolimatta Suomen autokanta on edelleen pääosin bensa- ja dieselkäyttöistä. Täyssähköautojen osuus autokannasta oli vuoden 2023 lopussa kolme prosenttia, lataushybridien hieman suurempi. Yhteensä ladattavia autoja on reilut 210 000.

JOHTAVA asiantuntija Otto Lahti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista pitää sähköautojen ensirekisteröintien osuuksia varsin hyvinä. Hän muistuttaa, että uusien autojen myynnissä menee todella huonosti, minkä takia autokanta uusiutuu hitaasti.

Autokauppaa ovat hidastaneet viime vuosina muun muassa koronapandemia, komponenttipula ja korkojen nousu.

- Suomen autokannan koko on hurja, yli 2,7 miljoonaa autoa. Se, että tulee 30 000 uutta sähköautoa, ei muuta vielä isosti tilannetta. Tarvitaan suurempaa, hyvin pitkäjänteistä sähköautojen ensirekisteröintien määrän kasvua, Lahti sanoo STT:lle.

Samalla vanhoja, hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia polttomoottoriautoja pitäisi saada hänen mukaansa nopeammin pois liikenteestä. Bensakäyttöisten autojen määrä väheni hänen mukaansa viime vuonna vain alle kaksi prosenttia.

- Eli ei juuri mitään.

Lahden mukaan bensa- ja dieselautojen vähentämiseen pitäisi olla kannustimia, kuten romutuspalkkio. Edellinen romutuspalkkiokampanja päättyi vuoden 2021 lopussa. Myös Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan autokannan uusiutumista voitaisiin nopeuttaa kierrätyspalkkiolla ja autoveron poistolla.

Lahden mukaan sähköautojen yleistymistä on nopeuttanut viime aikoina muun muassa bensan ja dieselin korkea hinta sekä täyssähköautojen autoveron poistaminen. Samalla sähköautojen tekniikka on kehittynyt ja niiden tarjonta on laajentunut ja hinnat ovat laskeneet.

AUTOALAN tiedotuskeskuksen mukaan alueelliset erot sähköautojen hankinnassa ovat tasaantuneet.

Täyssähköautojen ensirekisteröintejä tehtiin viime vuonna lähes yhtä tasaisesti eri maakunnissa lukuun ottamatta Lappia, Etelä-Savoa, Etelä-Karjalaa ja Kymenlaaksoa. Autokannasta eniten täyssähköautoja on Uudellamaalla. Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio kertoi tiedotustilaisuudessa, että Uudenmaan vahvaa asemaa selittää se, että maakunnassa on eniten työsuhdeautoja.

Lahden mukaan sähköautojen osuus uusista autoista on jakautunut maantieteellisesti melko tasaisesti jo pitkään. Hän sanoo, että suurten kaupunkien ulkopuolella on usein erittäin hyvät mahdollisuudet sähköauton käytölle.

- Monet ihmiset asuvat pienillä paikkakunnilla pientaloissa, joissa sähköauton kotilataus järjestyy hyvin. Tyypilliset asiointimatkat ovat autolla pidempiä kuin kaupungeissa, mutta sen pituisia, että sähköauton akkukapasiteetti riittää.

AUTOALAN tiedotuskeskus kertoo, että sähköautojen osuus on kasvanut nopeimmin työsuhdeautoissa. Täyssähköautojen osuus ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista kasvoi viime vuonna lähes 40 prosenttiin. Lataushybridien osuus oli noin kolmannes. Viime vuonna ensirekisteröitiin yhteensä noin 20 000 uutta työsuhdeautoa.

Osuuden kasvun yhtenä syynä on ollut Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan täyssähköisten ja vähäpäästöisten työsuhdeautojen väliaikainen verokannuste, jonka mukaan auton verotusarvosta on voinut tehdä vähennyksen. Verokannusteen on määrä päättyä vuoden 2025 lopussa, mutta autoalan järjestöt haluavat hallituksen jatkavan kannustetta.

-Työsuhdeautot ovat hyvä reitti autokannan sähköistymiseen, sillä ne vapautuvat vaihtoautomarkkinoille noin 3-4 vuoden iässä ja lisäävät ladattavien autojen tarjontaa käytettyjen autojen markkinoilla. Näin yhä useammalla kotitaloudella on mahdollisuus hankkia uudehko vähäpäästöinen auto, toimitusjohtaja Kallio sanoo tiedotteessa.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan käytettyjen täyssähköautojen keskipyyntihinta oli viime vuoden lopussa runsaat 43 000 euroa, kun hinta oli toissa vuonna yli 50 000 euroa.

Kallio kertoi tiedotustilaisuudessa, että sähköautojen hintaa selittää akuston kalleus.

Hannu Toivonen, Markku Uhari/STT