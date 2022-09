Tuppurainen avasi medialle syitä Fortumin ja muiden energiayhtiöiden rahoittamiseen: ”Jokainen päivä, jolloin tämä järjestelmä ei vielä ole voimassa, on riski kaikille sähköyhtiöille”

Valtioneuvosto tiedotti tänään, että Suomen valtio järjestää määräaikaisen siltarahoituksen Fortum Oyj:lle pohjoismaisten sähkön johdannaismarkkinoiden vaikean tilanteen vuoksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Järjestelyllä pyritään Fortumin likviditeettireservien vahvistamiseen ja tämän kautta suomalaisen energiahuollon turvaamiseen.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi kokouksessaan 30.8.2022, että Suomen valtio Fortumin merkittävänä osakkeenomistajana järjestää valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston johdolla enintään 2, 35 miljardin euron markkinaehtoisen ja määräaikaisen siltarahoituksen Fortumille.

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) piti tilanteesta tänään mediatilaisuuden eduskunnan valtiosalissa.

Fortumin siltarahoituksessa ei ole Tuppuraisen mukaan kyse Fortumin pääomittamisesta tai tappioiden kattamisesta.

– Siltarahoituksen käyttötarkoitus on tiukasti rajattu johdannaispörssin vakuusvaatimuksiin.

– Tässä on kyse siitä, että meidän suomalaisten sähköyhtiöitä ei saa päästää polvilleen Putinin edessä, Tuppurainen sanoi.

Aiemmin hän oli todennut, että kyseessä on Venäjän käymä ”matalan intensiteetin sota”, jossa energia-asetta käytetään Eurooppaa vastaan.

PÄÄTÖS RAHOITTAA Fortumia on Tuppuraisen mukaan tehty ”kriittisessä tilanteessa” ja laina on tarvittaessa nostettavissa heti. Järjestely on tarjolla Fortumille 30. syyskuuta asti. Sen jälkeen Fortumilla on myöhemmin mahdollisuus hakea toissapäivänä julkistettuun laajaan kansalliseen ohjelmaan mukaan.

Hallitus kertoi silloin 10 miljardin euron hätärahoituksesta energiayhtiöille. Tämän nopea läpivieminen eduskunnassa on Tuppuraisen mukaan tärkeää.

– Jokainen päivä, jolloin tämä järjestelmä ei vielä ole voimassa, on riski kaikille sähköyhtiöille, laajemminkin sähkömarkkinoille sekä suomalaiselle yhteiskunnalle ja sitä kautta kaikille kansalaisille.

Tänään on siis julkaistu erillinen rahoitus Solidiumin kautta Fortumille. Tuppuraisen mukaan ratkaisu oli tehtävä välittömästi.

– Järjestelyn ehdot ovat markkinaehtoiset ja ne ovat erittäin tiukat ja ne huomioivat riskit.

Rahoituksen laina-aika Fortumille on enintään 12 kuukautta ja lainasta peritään isoa korkoa. Järjestelyn ehtona on myös Solidiumille suunnattava maksuton osakeanti, joka antaa Solidiumille 1 prosentin yhtiön omistuksesta. Suunnatun annin kautta osa riskistä jakautuu siis kaikille Fortumin omistajille.

Lisäksi Fortumin hallituksen ja johdon palkitsemista ja palkankorotuksia rajoitetaan.

– Korostan, että lainaa ei voi käyttää Fortumin tytäryhtiö Uniperin vakuusvaatimuksen kattamiseksi.

MINISTERI TUPPURAISELTA kysyttiin, miten voidaan varmistaa, ettei Fortum käytä rahoituksen myötä vapautuvaa muuta rahoitusta esimerkiksi Uniperin pääomittamiseen.

Tuppurainen vastasi tähän, että vakuusvaatimuksen takia Fortumin tilanne on ollut hyvin horjuva ja heiluva ja likviditeettiä on nyt tarjolla.

– Tämä on viimesijainen ratkaisu. Tätä ei ole tehty millään tavalla matalalla roikkuvaksi, mutta järjestely on kuitenkin olemassa, mikäli tilanne kärjistyisi niin, että yhtiö uhkaa vakuusvaatimuksen vuoksi ajautua maksukyvyttömyyteen.

Fortumin osalta käteisvakuusvaatimuksista puhutaan miljardeissa euroissa.

– Tuli välittömästi tarpeen varautua siihenkin ikävään tilanteeseen, että käteisvakuusvaatimukset nousevat Fortumin osalta sellaisiksi, että se ei enää pysty hankkimaan rahoitusta muualta. Rahoituslaitosetkin ovat hyvin varovaisia tämän tilanteen johdosta ja tässä tarvitaan nyt vahvaa valtiota. Tarvitaan valtion väliintuloa, kuitenkin niin, että se on vasta viimesijainen toimija.

Tuppuraisen mukaan ehdot Solidiumin kautta tulevassa rahoitusjärjestelyssä ovat niin tiukat, että yhtiöllä on yllyke hakea vielä myös markkinaehtoisia ratkaisuja.

Nyt tulleen nopean rahoituksen lisäksi Tuppurainen pitää mahdollisena, että Fortum joutuu turvautumaan vielä myös sunnuntaina ilmoitettuun 10 miljardin ohjelmaan energiayhtiöille.

ILTALEHDEN TOIMITTAJA kysyi tiedotustilaisuudessa, pitääkö paikkansa, että Solidiumin käyttöä operaatioon olisi pohdittu jo alkuvuodesta. Solidiumissa ei olisi katsottu asiaa hyvällä, mikä olisi johtanut myös Solidiumin toimitusjohtajan eroon.

– Tällaisista spekulaatioista en ole itse kuullut. Luonnollisesti Solidium on valtion 100-prosenttisesti omistamana yhtiönä sen työkalu. Se on tietenkin ensisijaisesti omistaja ja sijoittaja, mutta se on meidän työkalu. Kun tässä yhteydessä oli tarve reagoida nopeasti, turvauduttiin Solidiumin kautta tehtävään järjestelyyn.

Tuppurainen painotti, ettei järjestely ole tavanomainen ja se on tehty osakeyhtiölain mukaisena omistajan päätöksenä.