Tuppurainen: ”Ikääntyvien työllistymisen edistäminen ei ratkea pelkillä asenteiden muutoksilla”

Selvityshenkilö Jari Lindströmin raportti keinoista yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamiseksi sisälsi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen (sd.) mielestä askeleita oikeaan suuntaan, muttei ollut vielä ratkaisu ongelmaan.

– Ikääntyvien työllistymisen edistäminen ei ratkea pelkillä asenteiden muutoksilla. Tarvitsemme myös konkreettisia toimia, sillä Suomi tarvitsee kaikki työkykyiset ja -haluiset mukaan työelämään, Tuppurainen sanoo tiedotteessa.

Vaikka yli 55-vuotiaiden työllisyys on Suomessa parantunut, on Tuppuraisen mukaan vielä paljon tehtävää jäljellä.

– Ruotsissa työllisyysaste on selvästi korkeampi, erityisesti ikääntyneiden keskuudessa. Meillä on tässä paljon kirittävää.

Tuppurainen huomauttaa, että hallituksen on nyt etsittävä vaikuttavat ratkaisut yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajien kanssa – toisin kuin se on tähän mennessä työmarkkina-asioissa toiminut.

Työnantajille tulisi SDP:n mukaan asettaa velvoite mukauttaa työtä ikääntyneille sopivaksi, jotta työurat voisivat jatkua nykyistä pidempään. Tuppuraisen mukaan lisäksi tarvitaan taloudellisia kannustimia – kuten työtulovähennyksen laajentamista verotuksessa – jotta ikääntyneillä olisi taloudellisia syitä jatkaa työelämässä.

Ikääntyvien työllistyminen vaatii toimivia myös työllisyyspalveluita, Tuppurainen painottaa. Julkiset työvoimapalvelut siirtyvät ensi vuonna kuntien vastuulle.

– Kuntiin tarvitaan erityisosaamista, jotta myös kokeneet työnhakijat ohjataan oikeisiin palveluihin ja työpaikkoihin.

KRITIIKKIÄ Tuppurainen antaa Orpon hallitukselle päätöksistä, jotka vaikeuttavat uranvaihtoa ja uuden työn hankkimista.

– Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen vaikeuttaa uuden ammatin hankkimista, ja työmatkakustannusten korottaminen heikentävät työvoiman liikkuvuutta. Tämä hallitus on perinyt ennätystyöllisyyden, jonka se on monin eri toimin romuttanut. Tuloksena on Euroopan heikoin työllisyyskehitys, hän summaa.

– Yhteiskunnan pitäisi ennemmin kannustaa kouluttautumiseen kuin asettaa siihen esteitä. Jos tahtoa on, kaikille voidaan löytää paikka, jossa heidän taitonsa ja kykynsä pääsevät käyttöön.