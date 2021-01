Tuppurainen: ”Kotimaan matkailubuumiin on hyvä tarttua nyt”

Ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) etävieraili tänään lauantaina Kalajoella tapaamassa kaupungin johtoa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Keskusteluissa nousi esiin erityisesti Kalajoen Marina-hanke ja sen kakkosvaihe, eli uuden vierasvenesataman rakentaminen matkailua tukevine palveluineen.

– Kotimaan matkailubuumiin on hyvä tarttua nyt tiukasti kiinni ja houkutella vierailijoita myös lähialueita kauempaa. Kalajoen hiekat on meille monelle rakas lomakohde ja on hienoa, että tätä rannikon helmeä kehitetään aktiivisesti eteenpäin. On selvitettävä tarkoin, millä tavoin tätä tähän aikaan ja tilanteeseen erinomaisesti sopivaa hanketta voidaan viedä eteenpäin, Tuppurainen toteaa tiedotteessaan.

– Ylipäänsä kestävän, ekologisen ja terveysturvallisen kotimaanmatkailun kehittäminen ei juuri nyt voisi olla ajankohtaisempaa. Korona tulee varmasti tavalla tai toisella muokkaamaan matkailutottumuksiamme ja nyt on oltava tämän uuden suuren trendin matkassa niin alueellisesti kuin myös valtakunnallisesti, hän jatkaa.

Tuppurainen kuuli kaupungin johtaja Jukka Puoskarin ja kuntapäättäjä Timo Sunin esittämät ajatukset kaupungin tilanteesta ja alueen kehittämisestä.

Mukana keskustelussa olivat myös kansanedustaja Raimo Piirainen, SDP:n Oulun piirin puheenjohtaja Mika Pietilä ja toiminnanjohtaja Sanna Husa.

Keskusteluissa sivuttiin myös Kalajoen saavutettavuutta ja infrayhteyksiä. Parhaillaan valmisteilla oleva valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on väyläverkon ja koko liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta merkittävä suunnitelma. Tulevaisuudessa se ohjaa, millä rahoitustasolla, painotuksilla ja kriteereillä väyläverkkoa kehitetään. Valtatie 8:n näkyminen suunnitelmissa on Kalajoen kannalta tärkeää.

– Valtatie 8 on tärkeä väylä koko maallemme. Se on Suomen tärkein etelä–pohjoissuuntainen erikoiskuljetusten ja vaarallisten aineiden kuljetusreitti, joten tien kunnolla on väliä. On tärkeää, että muistamme tämän valmistelussa. Lentoliikenteen osalta olen iloinen, että Finnair on kertonut jatkavansa nykyisiä lentojaan esimerkiksi Kokkolaan huhtikuun 18. päivään asti, jotta ostoliikenne ennätetään saada valmiiksi. Hyvät liikenneyhteydet ovat Kalajoella tärkeitä myös matkailuelinkeinon näkökulmasta, Tuppurainen toteaa tiedotteessaan.