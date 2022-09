Tuppurainen löi pöytään valtio-omistajan tahdon – ”Tässä tapauksessa Saksa on se, joka tätä laskua saa maksaa”

Fortum vahvistaa, että saksalaista energiayhtiö Uniperia koskevat neuvottelut ovat loppusuoralla. Yhtiön mukaan sopimusneuvotteluiden elementtejä ovat muun muassa Fortumin omistamien Uniper-osakkeiden myynti Saksan valtiolle ja Fortumin Uniperille myöntämän rahoituksen palauttaminen Fortumille sekä Saksan valtion suunnittelema Uniperin pääomankorotus. Johannes Ijäs Demokraatti DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Fortum kuitenkin toteaa, ettei lopullista sopimusta vielä ole. Yhtiö kertoo tiedottavansa sitten, kun sopimus on viimeistelty ja allekirjoitettu.

Uutistoimisto AFP:n mukaan myös Uniper on tiedottanut, että sopimuksen syntyminen on lähellä. Sen mukaan kaavailtuun sopimuksen sisältynee se, että Saksan hallitus ostaisi Fortumin omistamat Uniperin osakkeet ja rahoittaisi Uniperia kahdeksalla miljardilla eurolla.

Neuvotteluista kertoi aiemmin muun muassa uutistoimisto Bloomberg lähteidensä nojalla. Myös se kertoi, että Saksa on pääomittamassa sille tärkeää Uniperia kahdeksalla miljardilla eurolla, mikä mahdollistaisi Fortumin myöntämän lainan takaisinmaksun. Uutistoimisto kertoi, että ratkaisusta voitaisiin tiedottaa jo huomenna.

Helsingin pörssi keskeytti kaupankäynnin Fortumin osakkeilla neljän aikaan tiistai-iltapäivällä, kun tiedot pelastuspaketista alkoivat tihkua kansainvälisiin tiedotusvälineisiin. Yhtiön kurssi oli ampaissut 9,5 prosentin nousuun.

Uuden järjestelyn on määrä korvata heinäkuussa solmittu pelastuspaketti, jossa Saksan sovittiin saavan 30 prosenttia Uniperin osakkeista nimellishintaan. Järjestely kävi nopeasti riittämättömäksi Saksan energiakriisin paisuessa.

Bloomberg kertoi viime viikolla, että Saksa suunnittelee hankkivansa haltuunsa enemmistöosuuden Uniperista ennen kriisiyhtiön tuntuvaa pääomittamista. Uutistoimiston mukaan Saksa harkitsee myös kahden muun kaasuyhtiön kansallistamista.

EUROOPPA- JA OMISTAJAOHJAUSMINISTERI Tytti Tuppurainen (sd.) kommentoi tänään myös Uniper-asioita tiedotustilaisuudessaan, jonka hän piti Brysselistä. Tilaisuuden välitti muun muassa Helsingin Sanomat.

Tuppurainen painotti, että Uniperiin liittyvät neuvottelut ovat kesken. Neuvotteluosapuolia ovat Uniper, sen enemmistöomistaja Fortum sekä Saksan halllituksen edustaja. Keskusteluja on käyty viranomaistasolla.

Fortum on tänään tiedottanut, että neuvottelut pitkän aikavälin ratkaisusta ovat vielä käynnissä. Pöydällä oleviin ehdotuksiin kuuluu muun muassa Saksan pääomitus Uniperille, mahdollisuus Saksan valtiolle ostaa Fortumin hallussa olevat Uniperin osakkeet sekä Fortumin Uniperille myöntämän rahoituksen palauttaminen.

– Valtio-omistaja kommentoi kokonaisuutta siinä vaiheessa, kun yhtiöt ovat itse ratkaisusta tiedottaneet, Tuppurainen sanoi.

Tuppuraisen mukaan tilanne on kesän sopimuksen jälkeen muuttunut.

– Venäjä on entisestään kiristänyt otettaan, vahvistanut toimiaan, joilla se käy energiasotaa Eurooppaa vastaan. Vielä kesällä, heinäkuussa, kun aiempaa vakautussopimusta Uniperin suhteen sovittiin, se perustui arvioihin, että Nord Stream 1 -putkesta olisi vielä saatavissa jossain määrin maakaasua. Nyt tiedämme, että nämä toimitukset ovat poikki. Putin on katkaissut kaiken maakaasun. Luonnollisesti tässä tilanteessa Uniper tuottaa suuria tappioita, koska se joutuu hankkimaan korkeaan hintaan kaasua muualta markkinoilta ja toimittamaan sitä voimassaolevien sopimusten mukaan asiakkaille tappiollisesti.

TUPPURAISEN MUKAAN valtio-omistajalla on selkeä tavoite. Hän sanoo, että Fortumin on neuvoteltava sellainen ratkaisu, joka turvaa Fortumin pitkän aikavälin toimintakyvyn sen ydinliiketoiminnassa ja kyvyn investoida.

Tuppurainen totesi, että myös kesällä on tehty selväksi, että Suomen veronmaksajat eivät halua lähteä pääomittamaan Fortumia tässä tilanteessa eikä valtio-omistaja Fortumissa katso suopeasti sitä, että Fortum lähtisi pääomittamaan Uniperia.

– Eli ratkaisu pitää hakea jostakin muualta kuin siitä, että raha liikkuisi Suomesta veronmaksajilta Fortumiin tai Fortumista Uniperiin. Tässä tapauksessa Saksa on se, joka tätä laskua saa maksaa.

– Olemme myös pitäneet tärkeänä sitä, että Fortumin alkuvuodesta Uniperille antamasta kahdeksan miljardin rahoituskokonaisuudesta – joka sisältää tytäryhtiölainan ja konsernin emoyhtiötakauksen – pidetään kiinni eikä näitä varoja menetetä. Nämä olivat tavoitteita jo kesällä, kun Uniperin vakautussopimuksia neuvoteltiin yhtiöiden kesken tilanteessa, jossa myös Suomen valtio antoi Fortumille neuvottelutaustatukea. Nämä tavoitteet ovat edelleen voimassa.

Kun neuvoteltu sopimus tulee julki, Tuppuraisen mukaan sen voi hyväksyä toimivaltaisena Fortumin hallitus.

– Aivan kuten vuonna 2017, kun Fortum lähti omistajaksi Uniperiin, asiasta päätti Fortumin hallitus. Fortumin hallituksella on vastuu löytää ratkaisu, joka on kaikkien osakkeenomistajien etujen mukainen. Valtio on merkittävä osakkeenomistaja. Se on enemmistöomistaja Fortumissa, mutta ei suinkaan ainoa.