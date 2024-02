Tuppurainen: ”Orpon hallituksen ajama Ruanda-malli on moraalinen haaksirikko”

Orpon hallituksen avaintavoitteissa EU:n strategiseen agendaan ja komission tulevaan ohjelmaan vaikuttamisessa on kirjaus turvapaikkaprosessin ulkoistamisesta, jolloin turvapaikkaprosessi ja kansainvälisen suojelun tarjoaminen toteutetaan kolmansissa maissa. Hallituksen ajamassa Ruanda-mallissa turvapaikanhakijat siirrettäisiin kolmanteen maahan. Mikäli turvapaikkahakemus hyväksytään, turvapaikka tarjotaan tästä maasta.

Tuppurainen muistuttaa tiedotteessa, että ihmisoikeusjärjestöt ovat huolissaan turvapaikkahakuprosessin ulkoistamisesta, sillä se rikkoo YK:n pakolais- ja ihmisoikeussopimuksia, EU:n lainsäädäntöä ja Suomen perustuslain antamaa turvaa. Näiden sopimusten ja velvoitteiden mukaan turvapaikkahakemukset tulee käsitellä siinä maassa, johon hakemus on jätetty.

– Orpon hallituksen ajama Ruanda-malli on moraalinen haaksirikko. Se vaarantaa turvapaikanhakijan oikeuden ihmisoikeuksia kunnioittavaan turvapaikkamenettelyyn ja oikeusturvan toteutumisen niin, ettei kolmas maa riko palautuskieltoa. Emme voisi millään tavoin taata hakemuksen lainmukaista käsittelyä emmekä estää sitä, että hakija palautettaisiin siihen maahan, josta on paennut, hän sanoo.

Tavoitteen taustalla on tilanne monissa eteläisissä EU-maissa, joissa turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut. Useampi EU-maa, kuten Tanska, Saksa, Itävalta ja Italia ovat selvittäneet erilaisia malleja, joilla turvapaikanhakijoita siirrettäisiin kolmansien matalamman elintason maihin. Tuppurainen huomauttaa, että kaikissa näissä maissa äärioikeiston suosio on myös noussut, mikä näyttäytyy turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien rajaamisena.