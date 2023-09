Turkki puolustaa Azerbaidzhanin sotatoimia Vuoristo-Karabahissa

Azerbaidzhanin läheinen liittolainen Turkki puolustaa Azerbaidzhanin sotilaallista operaatiota kiistellyllä Vuoristo-Karabahin alueella. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Turkin ulkoministeriön mukaan Azerbaidzhan on toistuvasti maininnut turvallisuushuolista, joita Turkki kuvailee perustelluiksi ja oikeutetuiksi. Näiden huolten seurauksena Azerbaidzhan on ryhtynyt tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin omalla alueellaan.

MINISTERIÖ kertoo tukevansa kattavien neuvottelujen jatkamista Azerbaidzhanin ja Armenian välillä.

Vuoristo-Karabah on kansainvälisen oikeuden mukaan osa Azerbaidzhania, mutta sen väestö on etnisesti armenialaisia. Alue on julistautunut itsenäiseksi, mutta yksikään YK:n jäsenmaa ei ole tätä tunnustanut.